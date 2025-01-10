 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Подросток из Курска признался, что готовился к поджогу школы

Омбудсмен Листопадова: школьник в Курске готовился к нападению на школу

Подросток из Курска, который пытался поджечь школу № 54, признался на допросе, что заранее готовился к своему поступку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на детского омбудсмена Курской области Наталью Листопадову.

«Он дает показания, я с ним беседую. В манифесте, который он написал, нет конкретного плана расправы, но обсуждаются общие темы. Можно сказать, что он готовился», — рассказала Листопадова. По ее словам, десятиклассник также перечислил видеоигры, в которые играет, отметив, что в них нет признаков суицидальной направленности.

В Курске в школу ворвался подросток с ножами и жидкостью для розжига
Общество
Фото:Руслан Яроцкий / URA.RU / Global Look Press

Инцидент произошел утром в пятницу, 10 января. Подросток в шляпе, балаклаве, с молотком и жидкостью для розжига ворвался в школу, где раньше учился. Он проник в здание школы, разбил стекла в коридоре и на входной двери, а затем скрылся, оставив у входа сумку с ножами и жидкостью для розжига. Экипаж Росгвардии прибыл на место через четыре минуты после сигнала тревоги. Подростка задержали позже на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».

По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, к этому поступку мальчика подтолкнули сложные отношения с одной из учениц школы.

FT узнала, что ЕС боится отмены Трампом санкций против России

В Москве в 2025 году построят четыре станции метро

Момент нападения подростка на школу в Курске. Видео

Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году

«Ростелеком» поднял цены на домашний интернет

Инвесторы вложили в фонды денежного рынка рекордные сумму

Каким будет 2025 год для российского виноделия

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Что ожидает вторичную недвижимость в 2025 году

Экс-информатора ФБР по делу Байдена приговорили к шести годам тюрьмы

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Курск поджог подросток нападение
Материалы по теме
Момент нападения подростка с ножами и молотком на школу в Курске
Общество
В Курске в школу ворвался подросток с ножами и жидкостью для розжига
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 января
EUR ЦБ: 105,09 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07 Курс доллара на 10 января
USD ЦБ: 102,29 (—) Инвестиции, 09 янв, 18:07
Уехавший из Калифорнии климатолог заявил о предчувствии большого пожараОбщество, 15:35
Адвокат Навального в последнем слове вспомнил анекдоты в СССРПолитика, 15:32
В Росреестре пояснили, как снять арест с недвижимостиНедвижимость, 15:30
Эксперт предрек «самую короткую войну в мире» при захвате Гренландии СШАПолитика, 15:24
Сын Боярского рассказал о плановом обследовании отцаОбщество, 15:22
На побережье Черного моря зафиксировали новый выброс мазутаОбщество, 15:19
Впервые со времен Ибрагимовича награду лучшему игроку АПЛ получил шведСпорт, 15:18
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Как участие в бизнес-сообществах помогает выходить на индийский рынокОтрасли, 15:10
Эксперты оценили рост цен на жилье в крупных городах России в 2024-мНедвижимость, 15:10
Хинштейн заявил о проверке всех школ Курска после нападения подросткаОбщество, 15:00
Энергоэффективность: как сэкономить на потеряхОтрасли, 14:52
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 14:52
Подросток из Курска признался, что готовился к поджогу школыОбщество, 14:47
Российский чемпион мира по рапиду рассказал о побеге от отца из-за побоевСпорт, 14:44