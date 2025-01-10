Подросток из Курска признался, что готовился к поджогу школы
Подросток из Курска, который пытался поджечь школу № 54, признался на допросе, что заранее готовился к своему поступку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на детского омбудсмена Курской области Наталью Листопадову.
«Он дает показания, я с ним беседую. В манифесте, который он написал, нет конкретного плана расправы, но обсуждаются общие темы. Можно сказать, что он готовился», — рассказала Листопадова. По ее словам, десятиклассник также перечислил видеоигры, в которые играет, отметив, что в них нет признаков суицидальной направленности.
Инцидент произошел утром в пятницу, 10 января. Подросток в шляпе, балаклаве, с молотком и жидкостью для розжига ворвался в школу, где раньше учился. Он проник в здание школы, разбил стекла в коридоре и на входной двери, а затем скрылся, оставив у входа сумку с ножами и жидкостью для розжига. Экипаж Росгвардии прибыл на место через четыре минуты после сигнала тревоги. Подростка задержали позже на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».
По словам врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, к этому поступку мальчика подтолкнули сложные отношения с одной из учениц школы.
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