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Политика ,  
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Захарова ответила на обвинения главы дипломатии ЕС во лжи о вакцине

Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости
Фото: Пресс-служба МИД России / РИА Новости

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель пытается проводить «абсолютно неуместные параллели» между усилиями России по борьбе с COVID-19 и «не имеющей никаких оправданий террористической активностью «Исламского государства» (запрещенная в России террористическая организация), заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Комментарий размещен на сайте ведомства.

«Попутно Боррель, распространяя «фейковую информацию», демонизирует российские средства массовой информации и журналистов. Призывая к противодействию манипуляциям в медиа, он, похоже, сам демонстрирует явные симптомы заражения «инфодемией», — заявила представитель ведомства.

Так Захарова ответила на статью Борреля на сайте Европейской внешнеполитической службы (ЕВС), в которой он обвинил Россию и Китай в дезинформацию в период пандемии. В одном из абзацев статьи дипломат отметил, что на некоторых российских государственных СМИ «открыто высмеиваются» западные разработчики вакцин, что «явно нацелено на страны, в которых Россия хочет продавать свою вакцину Sputnik V». В том же абзаце Боррель указал, что в период пандемии любая попытка дезинформации угрожает общественному здоровью и отметил, что террористические организации, в том числе «Исламское государство», «также использовали неразбериху в ситуации с COVID-19 для распространения своей собственной пропаганды».

Захарова отметила, что для Москвы «не стало откровением» то, что «война вакцин» в последнее время сопровождается потоком слухов, ложной или намеренно искаженной информации. По ее словам, в МИД не могут воспринимать заявления Борреля «иначе как попытку недобросовестной конкуренции, направленной против России и вакцин отечественной разработки». «Требуем от Брюсселя объяснений своих вводящих аудиторию в заблуждение слов», — заключила она.

Медведев назвал «дурацкими» обвинения ЕС в дезинформации о COVID-19
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Дмитрий Медведев


Материал дополняется.

Автор
Анастасия Батманова
Евросоюз вакцина
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