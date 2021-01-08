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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V»

Глава украинского Миндзрава заверил, что власти смогут обеспечить население вакциной от ведущих мировых производителей без «информационной войны»
Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Харьковская компания «Биолик» действительно подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что вокруг этого препарата много «политики». «Это единственный препарат, российская вакцина «Спутник », напротив которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне», — сказал министр.

По его словам, для регистрации компания должна еще подать регистрационную форму, а также досье, в котором должна быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний. Только после этого можно будет говорить о качестве препарата, отметил Степанов.

«Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина», — добавил министр.

Он заверил журналистов, что Украина способна обеспечить себя вакциной от ведущих мировых производителей, которые подают заявки открыто и качественно, «не устраивая информационную войну».

На сегодняшний день ни одна вакцина от коронавируса в мире полностью не прошла третью фазу испытаний. По рекомендации ВОЗ, вакцины регистрируются в ускоренном порядке по промежуточным результатам.

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Фото:МИД Венгрии / РИА Новости

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Официальные киевские власти неоднократно отвергали информацию о возможном приобретении российской вакцины от COVID.

В конце декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась о поставках китайской вакцины производства Sinovac Biotech. Позже последовали разъяснения. Как оказалось, китайская вакцина еще не зарегистрирована даже в Китае, промежуточные результаты третьей фазы испытаний были опубликованы в декабре. Через тридцать дней после регистрации ожидается поставка первой партии вакцины в количестве 700 тыс. доз.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пояснял, что если контракт не будет выполнен, предоплата за вакцину будет возвращена Украине. «Контракт осуществляется под банковские гарантии. То есть Украина перечислила деньги, но это не значит, что мы уже сейчас будем получать эту вакцину. В случае если она [регистрация] не будет завершена до времени, который определен в условиях контракта, то деньги вернутся в Украину на счета госпредприятия «Медицинские закупки Украины». Все риски нивелированы», — заверил он.

Также Ляшко напомнил, что Украина ведет переговоры с другими производителями, в частности, с британской компанией AstraZeneca.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что начнет сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Мы инициируем сбор подписей для получения и производства вакцины. Начнем с жителей Покровска, Доброполья, Мирнограда. Позже охватим всю Донецкую область, Луганскую область и распространим на всю Украину. С требованием зарегистрировать и обеспечить вакциной народ Украины», — заверил руководитель молодежного крыла партии Артем Марчевский.

Автор
Владислав Гордеев
коронавирус вакцина Украина
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