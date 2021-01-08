Минздрав Украины получил заявку на регистрацию «Спутника V»

Глава украинского Миндзрава заверил, что власти смогут обеспечить население вакциной от ведущих мировых производителей без «информационной войны»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Харьковская компания «Биолик» действительно подала заявку на регистрацию на Украине российской вакцины против коронавируса «Спутник V», заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов, сообщает «Украинская правда».

Он отметил, что вокруг этого препарата много «политики». «Это единственный препарат, российская вакцина «Спутник », напротив которого есть такое количество политики. Это понятно, потому что Российская Федерация всегда использовала любую возможность в своей гибридной войне», — сказал министр.

По его словам, для регистрации компания должна еще подать регистрационную форму, а также досье, в котором должна быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний. Только после этого можно будет говорить о качестве препарата, отметил Степанов.

«Наконец-то мы увидим не какие-то политические лозунги, а что такое эта российская вакцина», — добавил министр.

Он заверил журналистов, что Украина способна обеспечить себя вакциной от ведущих мировых производителей, которые подают заявки открыто и качественно, «не устраивая информационную войну».