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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав зарегистрировал обновленный «Спутник Лайт»

Минздрав зарегистрировал «Спутник Лайт» для профилактики новых вариантов COVID
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Пандемия коронавируса
Минздрав зарегистрировал модифицированный «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом для профилактики новых вариантов COVID. Препарат показал низкую частоту побочных эффектов. Первая партия вакцины проходит контроль качества
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Российский Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом для профилактики новой коронавирусной инфекции, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Антигенный состав был обновлен по заданию Минздрава России подведомственным министерству НИЦЭМ им. Гамалеи. Обновленная вакцина прошла клинические испытания, в ходе которых показала благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, низкую частоту значимых побочных эффектов», — говорится в сообщении.

На данный момент завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора, уточнили в пресс-службе.

Гинцбург назвал срок поступления обновленного «Спутника Лайт» в оборот
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

О том, что обновленный «Спутник Лайт» поступит в оборот 11 декабря, на прошлой неделе рассказал директор НИЦ имени Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург.

По словам ученого, на следующий день после поступления в оборот первую партию вакцины, 135 тыс. доз, отправят в российские регионы. Он объяснил это тем, что «еще есть процедуры, которые можно выполнить только в понедельник».

Обновить вакцину решили в связи с падением эффективности исходного типа «Спутника». Как говорил Гинцбург в конце октября, она упала в восемь раз с середины лета 2022-го, после появления вариантов штамма коронавируса «омикрон-1, -2 и -3». После появления четвертого и пятого вариантов эффективность упала в 20 раз. А в минувшем январе года, когда возник XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), препарат «перестал защищать просто совсем».

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Для обновления препарата в состав аденовирусного вектора вакцины добавили участок генома нового подвида вируса, объяснял главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

С августа по сентябрь Минздрав России выдал разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин с обновленным антигенным профилем — «Спутник V», «Спутник М» и «Спутник Лайт». Испытания последней завершились в ноябре.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ноябре заявила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом за месяц, объяснив это сезонностью. В целом заболеваемость COVID-19 и сезонными ОРВИ начала расти в сентябре. Власти не увидели необходимости в масочном режиме или обязательной вакцинации.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минздрав Спутник Лайт коронавирус профилактика

Пространство выбора

Быстрое заселение

ключи раньше срока

Выгодные ставки

по ипотеке

Все кварталы ПИК

прямо на сайте РБК
Читать

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