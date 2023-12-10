Гинцбург назвал срок поступления обновленного «Спутника Лайт» в оборот

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Вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» с обновленным антигенным составом поступит в гражданский оборот в понедельник, 11 декабря. Об этом сообщил ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (разработчик вакцины) Александр Гинцбург.

По его словам, на следующий день после поступления в оборот, 12 декабря, первую партию вакцины в 135 тыс. доз отправят в регионы России. Гинцбург объяснил это тем, что «еще есть процедуры, которые можно выполнить только в понедельник».

С августа по сентябрь Минздрав России выдал разрешения на проведение клинических исследований трех вакцин с обновленным антигенным профилем — «Спутник V», «Спутник М» и «Спутник Лайт». Испытания последней завершились в ноябре.

Гинцбург в конце октября рассказал, что эффективность исходного типа вакцины «Спутник» упала в восемь раз с середины лета 2022 года — после появления вариантов штамма коронавируса «омикрон» 1, 2 и 3. После появления вариантов 4 и 5 эффективность упала в 20 раз. В январе 2023 года, когда возник XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен»), препарат «перестал защищать просто совсем».

В связи с этим специалисты начали менять состав вакцины. Для обновления препарата в состав аденовирусного вектора вакцины добавили участок генома нового подвида вируса, объяснял главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.