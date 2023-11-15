 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Пандемия коронавируса ,  
0 

Попова назвала причину роста заболеваемости COVID в России

Попова: рост заболеваемости COVID связан с сезонностью инфекции
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Рост заболеваемости коронавирусом в последние месяцы связан с сезонностью заболевания, заявила в интервью телеканалу РБК глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заболеваемость коронавирусом в стране растет шестую неделю подряд, уточнила Попова. В сентябре вирус начал распространяться на фоне выхода людей из отпусков и завершения каникул, а в октябре темпы распространения инфекции ускорились, сказала она.

«И если мы говорили, что за прошедшие четыре недели увеличение было вдвое еженедельного числа заболевших, то на этой неделе мы видим продолжение тенденции», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Если на неделе с 30 октября по 5 ноября в стране зарегистрировали чуть больше 36 тыс. новых случаев заболевания, то на неделе с 6 по 12 ноября — уже более 42 тыс. случаев.

Попова заявила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом за месяц
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Это свидетельствует, что вирус начал распространяться быстрее среди людей, в популяции, пояснила Попова. Треть всех новых случаев заражения, по ее словам, регистрируют в трех регионах — в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Мы видим начало подъема, достаточно интенсивного подъема», — предупредила глава ведомства.

Читайте на РБК Pro
Как устроен фишинг в 2023 году и почему на него до сих пор попадаются
Как Nvidia продолжает поставки чипов в Китай на фоне американских санкций
На чем богатейшая селф-мейд американка сделала миллиарды в IT к своим 80
Как задолжать ₽10 млрд и не вернуть: топ-5 банкротств России

Заболеваемость коронавирусом и другими сезонными ОРВИ начала расти в России в начале сентября. Роспотребнадзор не увидел причин для ввода тотального масочного режима по всей стране.

Ведомство также не стало настаивать на обязательной вакцинации граждан в этом сезоне. Попова объясняла такое решение снижением рисков осложнений и госпитализации при заражении распространенными штаммами.

РБК 30 лет в бизнесе

Драйверы экономики

Бизнес-карта против бумажного документооборота

Узнать подробнее

Онлайн-сервисы для бизнеса
 

Узнать подробнее

Как развивалось онлайн-кредитование в России
 

Узнать подробнее

Добро пожаловать в другой мир
 

Узнать подробнее

Чем полезен сервис «Бизнес-старт» Сбера
 

Узнать подробнее

Реклама, ПАО "Сбербанк"

Теги
Анна Попова Роспотребнадзор коронавирус заболеваемость
Материалы по теме
Попова заявила о двукратном росте заболеваемости коронавирусом за месяц
Общество
Глава Башкирии заразился коронавирусом и ушел на дистанционку
Общество
Мурашко назвал неагрессивными новые штаммы коронавируса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 ноября
EUR ЦБ: 97,13 (-0,64) Инвестиции, 17:17 Курс доллара на 16 ноября
USD ЦБ: 89,46 (-1,8) Инвестиции, 17:17
Демонстрирует рост: что стимулирует винодельческую отрасль РБК Отрасли, 17:30
Как выбрать компанию, которая поможет получить гражданство или статус ВНЖ РБК+, 17:30
Сапольски, импринтинг и окружение: зачем общаться с незнакомцами 17:29
Не просто работа: как корпорации развивают регионы присутствия РБК Тренды, 17:29
«ХСКР» выставил на продажу предприятие по переработке древесины Пресс-релиз, 17:28
Прокурор заявила, что Трепова получила ₽132 тыс. на подготовку теракта Политика, 17:28
Если iPhone слишком скучный: необычные смартфоны, которыми можно удивить Стиль, 17:18
Абонемент на интенсивы — новая опция РБК Pro
Прокачивайте навыки каждый месяц и платите меньше
Подробнее
Как ИТ-компания вышла на биржу и разделила бизнес РБК и Softline, 17:16
Би-би-си извинилась за ошибку в цитате о штурме больницы Аль-Шифа в Газе Политика, 17:14
Экс-глава кабмина Самарской области попал в больницу после задержания Политика, 17:13
В Госдуму внесли проект закона об ИЖС на участках под аварийным жильем Недвижимость, 17:08
Что такое элитные резиденции в Сочи на первой линии РБК и Breeze Home, 17:06
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского частично признала вину Политика, 17:03
РЖД запустит беспилотные «Ласточки» летом 2024 года Технологии и медиа, 17:03