Попова назвала причину роста заболеваемости COVID в России

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Рост заболеваемости коронавирусом в последние месяцы связан с сезонностью заболевания, заявила в интервью телеканалу РБК глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Заболеваемость коронавирусом в стране растет шестую неделю подряд, уточнила Попова. В сентябре вирус начал распространяться на фоне выхода людей из отпусков и завершения каникул, а в октябре темпы распространения инфекции ускорились, сказала она.

«И если мы говорили, что за прошедшие четыре недели увеличение было вдвое еженедельного числа заболевших, то на этой неделе мы видим продолжение тенденции», — пояснила глава Роспотребнадзора.

Если на неделе с 30 октября по 5 ноября в стране зарегистрировали чуть больше 36 тыс. новых случаев заболевания, то на неделе с 6 по 12 ноября — уже более 42 тыс. случаев.

Это свидетельствует, что вирус начал распространяться быстрее среди людей, в популяции, пояснила Попова. Треть всех новых случаев заражения, по ее словам, регистрируют в трех регионах — в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

«Мы видим начало подъема, достаточно интенсивного подъема», — предупредила глава ведомства.

Заболеваемость коронавирусом и другими сезонными ОРВИ начала расти в России в начале сентября. Роспотребнадзор не увидел причин для ввода тотального масочного режима по всей стране.

Ведомство также не стало настаивать на обязательной вакцинации граждан в этом сезоне. Попова объясняла такое решение снижением рисков осложнений и госпитализации при заражении распространенными штаммами.