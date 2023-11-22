В Центре им. Гамалеи допустили перенос выпуска обновленного «Спутника»

Модифицированный «Спутник V» станет доступен россиянам с марта 2024 года, рассказал научный сотрудник Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Ранее Гинцбург говорил о планах выпустить вакцину в оборот в начале декабря

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Клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник V» сейчас ведутся, работы по модификации препарата затянулись из-за трудностей с финансированием, заявил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в ходе конференции, посвященной текущей эпидемиологической ситуации. По его словам, обновленный препарат появится в гражданском обороте не ранее начала 2024 года, самое оптимальное — в марте следующего года.

Обновление «Спутника V», по словам Альтштейна, заключается в том, что в состав аденавирусного вектора вакцины появилась вставка вируса, «начавшего циркулировать в мире, в том числе и в России, в 2023 году». Ранее Александр Гинцбург объяснял, что те антитела, которые раньше вырабатывались на основе «Спутник V» в исходном его варианте, перестали защищать от новых вариантов COVID-19, поэтому вакцину стали подгонять под новый антигенный вариант.

В середине ноября глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург также сообщил, что клинические исследования обновленной вакцины от COVID-19 «Спутник Лайт» завершились и препарат планируют к вводу в гражданский оборот в первой декаде декабря. Тогда же он добавил, что «Спутник V» и детский вариант вакцины поступят в медучреждения позже, не уточнив точные сроки.

Обновленный «Спутник» будут закупать не централизованно, а через регионы и большие медицинские структуры.