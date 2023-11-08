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Попова заявила об отказе от обязательных прививок против COVID

Попова: мы не предлагаем обязательную иммунизацию от COVID в этом сезоне
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Роспотребнадзор не требует и не предлагает обязательно делать прививку от коронавируса в этом сезоне, заявила глава ведомства Анна Попова.

«Прививаться надо тогда, когда существует риск от этой инфекции для жизни и здоровья. От сегодняшнего коронавируса риски значимых осложнений, госпитализаций и смерти сегодня таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне», — сказала она на правительственном часе в Совете Федерации (цитата по ТАСС).

Попова отметила, что в случае изменений в заболеваемости коронавирусом «будем делать вакцину и будем предлагать привиться». По словам главы Роспотребнадзора, сейчас необходимо вакцинироваться против гриппа.

Попова также рассказала, что эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России ухудшается. С начала октября число случаев заражения COVID удвоилось. «Хочу отметить, что преимущественно заболевание распространяется в Москве, области и Санкт-Петербурге — это 31% всех заболевших, зарегистрированных здесь», — сказала она.

В России уже зарегистрировано десять случаев заболевания новым подвариантом коронавируса «пирола», сообщила Попова. Она отметила, что еще 3 ноября в России не регистрировали этот вирус. По словам главы Роспотребнадзора, семь случаев зафиксировали в Петербурге, еще три — в Москве.

«Все московские случаи полностью отработали, и все они завозные — это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии», — подчеркнула она и заявила, что в ведомстве ожидают распространение этого варианта в России.

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Этот вариант не вызывает более тяжелого течения заболевания, но в первые дни температура может превышать 38 градусов, заключила Попова.

В конце октября глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» перестала защищать от новых штаммов вируса.

Вирусологи объяснили РБК, что в процессе размножения вируса происходят изменения в его геноме, из-за чего появляются различные варианты вируса, которые могут отличаться от исходного.

Эксперты, опрошенные РБК, сошлись во мнении, что первоначальная вакцина «Спутник V» стала мало защищать от заражения коронавирусной инфекцией, но отметили, что она все еще защищает от тяжелого течения болезни.

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