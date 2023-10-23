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Пандемия коронавируса ,  
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Гинцбург заявил, что «Спутник V» перестал защищать от новых штаммов COVID

Гинцбург: с появлением новых штаммов COVID «Спутник V» перестал защищать совсем
Сюжет
Пандемия коронавируса
Исходный вариант «Спутника V» защищал от COVID-19 в течение первых двух лет, но с появлением новых штаммов его эффективность начала падать и сегодня вакцина совсем не защищает, заявил Гинцбург и анонсировал новый вариант вакцины
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» с появлением штамма COVID-19 «кракен» перестала защищать совсем, идут клинические испытания обновленной вакцины. Об этом в интервью «Газете.ру» заявил глава Центра им. Гамалеи (разработчика «Спутник V») Александр Гинцбург.

По его словам, исходный вариант «Спутника» защищал от COVID-19 в течение первых двух лет, то есть с момента регистрации, с августа 2020-го до июля 2022 года. Однако начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты COVID-19 «омикрон» 1, 2 и 3, эффективность вакцины упала в восемь раз. Когда же появились варианты 4 и 5, эффективность упала уже раз в 20.

«А когда появился XBB.1.5-вариант «омикрона» («кракен») — это было в январе 2023 года, — «Спутник» перестал защищать просто совсем. Поэтому надо было еще летом прошлого года менять антигенный состав вакцины», — добавил ученый.

По его словам, ученые центра подготовили новые варианты вакцин в лаборатории, ими провакцинировали сотрудников центра. Проводятся клинические испытания «Спутника V» на основе XBB.1.5, они завершатся 10 декабря. В гражданский оборот новая вакцина может поступить в марте.

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса — «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и пятого типов. В РФПИ тогда заявляли, что эффективность «Спутника V» по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%. Прививка проводится двумя компонентами.

РБК в начале октября сообщал, что из крупнейших частных клиник Москвы пропали «Спутник V» и «Спутник Лайт». Врач-инфекционист и главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков тогда отмечал, что на сегодня в сети не проводится вакцинация препаратами «Спутник V» и «Спутник Лайт», так как они потеряли актуальность и уже выводятся из производства. Сейчас, по его словам, наиболее перспективной для вакцинации выглядит российская вакцина «Конвасэл», действие которой направлено не на S-белок коронавируса, а на его более консервативные, менее мутабельные белки.

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По последним данным российского оперштаба, с начала пандемии COVID-19 в России выявили свыше 23 млн случаев заражения, умерли более 400 тыс. человек. За неделю с 9 по 15 октября в стране выявили 16 852 новых случая COVID, 43 человека умерли.

На сегодняшний день в России не введена обязательная вакцинация от COVID-19, однако ее прохождение рекомендовано различным категориям населения, включая военнослужащих, медицинских работников, спортсменов, госслужащих и работников социальных служб. Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная ранее прогнозировала, что COVID-19 может стать сезонным заболеванием, однако Гинцбург говорил, что сезонной зависимости в поведении коронавирусной инфекции не наблюдается.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Спутник V вакцинация от COVID-19 коронавирус кракен Центр имени Гамалеи
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