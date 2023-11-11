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Министр просвещения счел важным опыт Чечни при разработке программ по ОБЖ

Министр просвещения счел важным опыт Чечни при разработке программ по ОБЖ
Министр Кравцов посетил Чечню с рабочим визитом и встретился с Кадыровым. Кравцов назвал важным и полезным опыт республики в разработке программ для школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (раньше назывался ОБЖ)
Сергей Кравцов и Рамзан Кадыров
Сергей Кравцов и Рамзан Кадыров (Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / сайт Минпросвещения)

Опыт Чечни будет полезен при разработке новых программ для школьного предмета «Основы безопасности и защиты Родины» (в прошлом — «Основы безопасности жизнедеятельности», ОБЖ), заявил министр просвещения Сергей Кравцов на встрече с главой республики Рамзаном Кадыровым. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Кравцов напомнил, что обновленный предмет появится в школах со следующего года. Введение дисциплины ведомство анонсировало прошедшим летом. По «Основам безопасности и защиты Родины» разработают учебник для основной и средней школы. Кравцов уточнял, что этот предмет, в отличие от ОБЖ, будет включать в себя более широкий курс начальной военной подготовки, в том числе правила оказания первой помощи, действий при катастрофах разного рода, и т.д.

Министр также допускал, что преподавателями нового предмета будут ветераны специальной военной операции, их переподготовку будут вести на базе Государственного университета просвещения в созданном для этих целей центре.

В сообщении Минпросвещения также сказано, что Кравцов «представил Рамзану Кадырову переизданный учебник истории для 10-х классов и рассказал о внесенных в содержание учебника изменениях». Глава республики ранее сообщал, что в новом издании убрали «грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

Ранее общественные деятели Северного Кавказа выступили с критикой абзаца учебника о депортациях. В сентябре Конгресс карачаевского народа обратился к руководству обеих палат Федерального собрания с требованием изъять тираж учебника, поскольку в тексте говорилось о «фактах сотрудничества с оккупантами» в 1943–1944 годах карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, а также о решении ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные регионы. После обращения Минпросвещения согласовало правки в учебник.

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Теги
Сергей Кравцов Рамзан Кадыров Чечня школы Минпросвещения
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