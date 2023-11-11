Кадыров сообщил, что Кравцов показал ему учебник истории с исправлениями

В нем «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям», сказал глава Чечни. Критику вызвал абзац о депортации народов

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что министр просвещения России Сергей Кравцов показал ему переизданный учебник истории для старшеклассников, в котором «теперь исправлены все ошибки и удалены допущенные в прежней редакции грубые формулировки в адрес целых народов, подвергшихся сталинским репрессиям».

«Одним словом, справедливость восторжествовала!» — написал Кадыров в телеграм-канале.

Глава Минпросвещения посетил республику с рабочим визитом.

В сентябре Конгресс карачаевского народа обратился к руководству обеих палат Федерального собрания с требованием изъять тираж учебника по истории России для учащихся 10–11 классов после критики из-за абзаца о депортациях. В действующей редакции этот абзац сообщает о «фактах сотрудничества с оккупантами» в 1943–1944 годах с упоминанием конкретных народов — карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар, а также о решении ликвидировать государственные образования этих народов в СССР и подвергнуть их коллективному наказанию — насильственному переселению (депортации) в восточные регионы.

В октябре департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения пообещал внести в абзац о депортации народов согласованные с министерством поправки. В исправленном варианте говорится, что «трагической страницей в истории ВОВ стало массовое выселение народов в 1941–1944 годах, в условиях близости фронта и боевых действий огульно обвиненных ГКО в предательстве». Из подвергнутого критике абзаца также уберут упоминание конкретных народов, следует из письма Минпросвещения в Конгресс карачаевского народа.

«Это не какой-то новый учебник, а все тот же. Нумерация страниц, оглавление, материалы, иллюстрации — все сохранено. Но дополнено и в отдельных местах поправлено», — пояснял соавтор нового учебника ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Он работал над ним вместе с помощником президента Владимиром Мединским и научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном.