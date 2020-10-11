Ученые оценили эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов

«Первое поколение вакцин, вероятно, защитит множество людей. Но я думаю, что в конечном итоге потребуются вакцины второго и третьего поколения — и, возможно, интраназальные вакцины станут ключевым компонентом этого», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Даймонд.

Как отмечает Bloomberg, вакцины, которые распыляются в нос или вдыхаются, могут иметь и другие практические преимущества. В частности, для них не требуются иглы, может не потребоваться хранение и транспортировка при низких температурах. Представитель американской исследовательской лаборатории Lund (штат Алабама) считает, что ингаляционная вакцина имеет большое преимущество перед инъекционной, так как многие пациенты боятся игл.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК заявил, что через носоглотку можно вводить некоторые антигены. «Есть, например, пептидная вакцина, которую распыляют в виде аэрозоли через нос. По-видимому, так же можно вводить аденовирусы, но пока не очень изученная технология», — отметил он.

По его словам, эксперименты этой технологии на животных проходят успешно, иначе это не стали бы изучать, но как это покажет себя в реальной жизни пока не ясно. «Сейчас пойдут третьи фазы испытаний для таких вакцин и станет понятно», — считает Альтштейн.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко в беседе с РБК заявил, что он пока ничего не слышал о разработке ингаляционных вакцин от коронавируса. Он отметил, что существует много вариантов введения лекарственных средств в организм — в том числе назальный и ингаляционный. «Если говорить о вакцинах профилактических, то есть ряд вакцин с интерназальным введением, но их эффективность меньше, чем эффективность вакцин, которые вводятся подкожно или внутримышечно. На этапе разработки могут рассматриваться любые варианты введения, но пока их обсуждать смысла нет», — сказал специалист.

В сентябре ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона приступили к испытаниям эффективности действия вакцин от коронавируса COVID-19 при введении путем ингаляции. Исследователи заявили о том, что они надеются увидеть более сильный иммунный ответ к коронавирусу, чем при введении инъекционных препаратов. Они объяснили это тем, что зачастую именно через клетки дыхательных путей инфекция проникает в организм.

В прошлом месяце Университет Гонконга сообщил об одобрении клинических испытаний вакцины от COVID-19 в форме назального спрея. Работу над вакциной вела лаборатория инфекционных заболеваний университета совместно с Сямэньским университетом и компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Летом Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило патент на препарат, помогающий предотвратить развитие осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. Исходный препарат, который ученые взяли за основу для нового средства, называется даларгин, его использовали в лечении язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Специалисты ФМБА выяснили, что препарат также помогает в заживлении, регенерации тканей и выработке иммунного ответа организма. На основе даларгина в ФМБА разработали новый препарат лейтрагин для лечения коронавирусной инфекции. Наиболее эффективным способом его применения была названа ингаляция.