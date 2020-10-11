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Ученые оценили эффективность вакцин от COVID-19 в форме ингаляторов

Зарубежные специалисты видят в вакцинах, которые распыляются в нос или вдыхаются, преимущества перед инъекционными препаратами. Их российские коллеги скептически высказались на счет подобных разработок
Фото:Andrew Milligan / Getty Images
Фото: Andrew Milligan / Getty Images

Ученые из Великобритании, США и Гонконга занимаются разработкой ингаляционных вакцин от коронавируса COVID-19, которые, по их мнению, могут стать куда более эффективными, чем препараты, вводимые с помощью инъекций. Об этом пишет Bloomberg.

«Ученые надеются создать превосходный иммунный ответ с помощью ингаляционных вакцин, которые непосредственно нацелены на клетки дыхательных путей, в которые вторгается вирус», — пишет агентство.

Главной особенностью таких вакцин, как отмечают авторы статьи, будет предотвращение роста патогена в носу, откуда он может распространиться на остальную часть тела и других людей.

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Разработчики вакцин-ингаляторов рассчитывают, что в процессе ее ввода сработают уникальные особенности легких, носа и горла, которые выстланы слизистой оболочкой. Эта ткань содержит высокий уровень иммунных белков, называемых IgA, которые обеспечивают лучшую защиту от респираторных вирусов. По мнению ученых, активация этого иммунного оружия может защитить более глубокие области легких, где SARS-CoV-2 наносит наибольший ущерб.

«Первое поколение вакцин, вероятно, защитит множество людей. Но я думаю, что в конечном итоге потребуются вакцины второго и третьего поколения — и, возможно, интраназальные вакцины станут ключевым компонентом этого», — заявил специалист по инфекционным заболеваниям Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Даймонд.

Как отмечает Bloomberg, вакцины, которые распыляются в нос или вдыхаются, могут иметь и другие практические преимущества. В частности, для них не требуются иглы, может не потребоваться хранение и транспортировка при низких температурах. Представитель американской исследовательской лаборатории Lund (штат Алабама) считает, что ингаляционная вакцина имеет большое преимущество перед инъекционной, так как многие пациенты боятся игл.

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Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн в разговоре с РБК заявил, что через носоглотку можно вводить некоторые антигены. «Есть, например, пептидная вакцина, которую распыляют в виде аэрозоли через нос. По-видимому, так же можно вводить аденовирусы, но пока не очень изученная технология», — отметил он.

По его словам, эксперименты этой технологии на животных проходят успешно, иначе это не стали бы изучать, но как это покажет себя в реальной жизни пока не ясно. «Сейчас пойдут третьи фазы испытаний для таких вакцин и станет понятно», — считает Альтштейн.

Врач-инфекционист Валерий Безносенко в беседе с РБК заявил, что он пока ничего не слышал о разработке ингаляционных вакцин от коронавируса. Он отметил, что существует много вариантов введения лекарственных средств в организм — в том числе назальный и ингаляционный. «Если говорить о вакцинах профилактических, то есть ряд вакцин с интерназальным введением, но их эффективность меньше, чем эффективность вакцин, которые вводятся подкожно или внутримышечно. На этапе разработки могут рассматриваться любые варианты введения, но пока их обсуждать смысла нет», — сказал специалист.

В сентябре ученые из Оксфордского университета и Имперского колледжа Лондона приступили к испытаниям эффективности действия вакцин от коронавируса COVID-19 при введении путем ингаляции. Исследователи заявили о том, что они надеются увидеть более сильный иммунный ответ к коронавирусу, чем при введении инъекционных препаратов. Они объяснили это тем, что зачастую именно через клетки дыхательных путей инфекция проникает в организм.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

В прошлом месяце Университет Гонконга сообщил об одобрении клинических испытаний вакцины от COVID-19 в форме назального спрея. Работу над вакциной вела лаборатория инфекционных заболеваний университета совместно с Сямэньским университетом и компанией Beijing Wantai Biological Pharmacy.

Летом Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило патент на препарат, помогающий предотвратить развитие осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. Исходный препарат, который ученые взяли за основу для нового средства, называется даларгин, его использовали в лечении язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Специалисты ФМБА выяснили, что препарат также помогает в заживлении, регенерации тканей и выработке иммунного ответа организма. На основе даларгина в ФМБА разработали новый препарат лейтрагин для лечения коронавирусной инфекции. Наиболее эффективным способом его применения была названа ингаляция.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Авторы
Михаил Юшков, Роман Кирьянов
коронавирус COVID-19 вакцина
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