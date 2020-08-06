ФМБА запатентовало препарат против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) получило патент на препарат, помогающий предотвратить развитие осложнений при заболевании коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на сайте агентства.

«Ведомство (Роспатент) уже приняло решение о выдаче патента, сейчас идет оформление документа», — уточняется в сообщении.

Исходный препарат, который ученые взяли за основу для нового средства, называется «даларгин», его использовали в лечении язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза. Специалисты ФМБА выяснили, что препарат также помогает в заживлении, регенерации тканей и выработке иммунного ответа организма. Это позволяет использовать его для предотвращения «цитокинового шторма», который приводит к развитию «тяжелых респираторных и общих системных нарушений» у больных COVID-19.

На основе «даларгина» в ФМБА разработали новый препарат «лейтрагин» для лечения коронавирусной инфекции.