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Пандемия коронавируса ,  
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Китай присоединился к механизму распределения вакцин от COVID

Фото:Kevin Frayer / Getty Images
Фото: Kevin Frayer / Getty Images

Китай присоединился к международному объединению по распределению вакцин от коронавируса COVAX, созданному Всемирной организацией здравоохранения. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Это важный шаг, который Китай предпринял для того, чтобы выполнить свои обязательства сделать вакцину от COVID-19 глобальным общественным благом», — отметила Хуа Чуньин.

По ее словам, у Китая есть несколько вакцин и страна решила присоединиться к механизму COVAX для «обеспечения справедливого распределения вакцин, особенно среди развивающихся стран».

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Фото:Taimy Alvarez / AP

В начале сентября The Financial Times со ссылкой на документы ВОЗ сообщала, что реализацию международного механизма COVAX по распределению вакцин от COVID-19 пришлось отложить из-за позиции «богатых стран», таких как США, Великобритания и Япония, которые предпочли заключить двусторонние сделки на поставки препаратов с международными корпорациями.

В рамках COVAX к концу 2021 года в мире должны распределить 2 млрд доз вакцин. Лекарства оплачивают 92 так называемые финансируемые страны.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Ряд стран, в том числе Россия, Китай, США и Великобритания, ведут разработки вакцины от коронавирусной инфекции. В августе Россия объявила о регистрации первой в мире вакцины от этой инфекции.

В Китае в августе запатентовали рекомбинантную вакцину Ad5-nCoV, совместно разработанной CanSino Biologics и Пекинским институтом биотехнологий. Центральный военный совет КНР одобрил использование препарата для нужд армии. Третья фаза испытаний проводится, в том числе, в России.

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