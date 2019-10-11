Что случилось за день. Главные новости РБК

- Самолет исчез с экрана радаров 10 октября. Он направлялся в столицу страны Киншасу.
- Всего на борту, по некоторым данным, были восемь человек: четыре члена экипажа и четверо пассажиров. Среди последних был главный водитель лидера страны.
- Посольство России подтвердило, что, по предварительным данным, среди жертв катастрофы — российский экипаж. Имена погибших устанавливаются.
Лисин и Абрамович сразятся за «Трансконтейнер»
Первая грузовая компания Владимира Лисина подала заявку на участие в аукционе, на котором решится, кто получит контрольный пакет акций крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Ее соперниками будут «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова и группа «Дело» Сергея Шишкарева.
- Сейчас контрольный пакет акций «Трансконтейнера» принадлежит РЖД. Его стартовая стоимость превышает 36,1 млрд руб.
- «Енисей Капиталу» Абрамовича и Абрамова уже сейчас принадлежит 24,5% оператора. Еще около четверти акций принадлежит ВТБ.
- По итогам 2017 года за «Трансконтейнером» было 46% всех железнодорожных контейнерных перевозок в России. Его чистая прибыль в том году составила 6,5 млрд руб.
Бывшие жена и тесть Дерипаски опровергли планы продать долю в En+
Алюминиевый и энергетический гигант En+ ушел от санкций США лишь на условии выхода из-под контроля Олега Дерипаски, однако часть акций компании оставалась у его близких. Источники Bloomberg заявили о возможной продаже этого пакета, но владельцы слухи опровергли.
- Полине Юмашевой, экс-жене Дерипаски, и ее отцу принадлежат 6,75% акций En+.
- О планах продажи их доли 11 октября сообщило агентство Bloomberg: в то же время, по данным агентства, интерес к сделке пока никто из покупателей не проявил.
- В разговоре с РБК Юмашева заявила, что ни с кем переговоров не вела.
Один из пионеров космонавтики Алексей Леонов умер на 86-м году жизни. Он дважды был в космосе и оба его полета вошли в историю.
- Леонов перед смертью тяжело болел. Его похороны пройдут 15 октября.
- В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.
- Следующий полет он совершил только через десять лет, став командиром экипажа в экспериментальном совместном полете советских и американских космонавтов и астронавтов «Союз — Аполлон».