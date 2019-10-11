Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика образования
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 октября
USD ЦБ: 64,22 (-0,52) Quote, 13:17
Курс евро на 12 октября
EUR ЦБ: 70,73 (-0,57) Quote, 13:17
Инвестхаки для новичков: налоги, торговые идеи и советы РБК и Открытие Брокер, 19:09 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:04 «Сафмар» Гуцериева заявила об отсутствии «безумного» долга в ₽1 трлн Бизнес, 18:58 Евгений Миронов назвал Алексея Леонова очень свободным человеком Общество, 18:57 В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника Общество, 18:55 Московское «Динамо» уволило спортивного директора после четырех поражений Спорт, 18:44 Экс-глава Мурманской области занялась сохранением лосося Бизнес, 18:44 Главный нарколог Минздрава поддержал тестирование водителей на алкоголизм Общество, 18:41 В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения Политика, 18:34 Что произошло в мире криптовалют: главные новости недели за две минуты Крипто, 18:26 Лишившийся лицензии банк отсудил у Федора Бондарчука 11 млн руб. Технологии и медиа, 18:25 Как известные мужчины экспериментируют со своей внешностью Стиль, 18:06 Бывшая жена Дерипаски опровергла переговоры о продаже доли в En+ Бизнес, 18:06 Напавшего на сотрудника СК в Москве перевели в психлечебницу при СИЗО Общество, 18:04
Общество ,  
0 
Что случилось за день. Главные новости РБК
Акции «Яндекса» обвалились, в Конго разбился правительственный борт с россиянами в экипаже, умер Алексей Леонов — первый человек в открытом космосе; главные новости — в обзоре РБК

Акции «Яндекса» обвалились

«Яндекс» 11 октября сильно подешевел. На фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах в Госдуме акции компании обвалились: на Московской бирже они падали более чем на 19%.

  • Законопроект о значимых информресурсах ограничивает долю владения иностранцев в капитале таких компаний планкой в 20%. Накануне на обсуждении в профильном комитете Думы представитель «Яндекса» назвала его угрозой для инвестклимата в России.
  • «Яндексу» законопроект угрожает, поскольку его головная компания зарегистрирована в Нидерландах, а основатель и совладелец Аркадий Волож имеет паспорт Мальты.

В Конго разбился Ан-72 с россиянами

Самолет использовался для перевозки первых лиц государства, россияне были в числе членов экипажа

  • Самолет исчез с экрана радаров 10 октября. Он направлялся в столицу страны Киншасу.
  • Всего на борту, по некоторым данным, были восемь человек: четыре члена экипажа и четверо пассажиров. Среди последних был главный водитель лидера страны.
  • Посольство России подтвердило, что, по предварительным данным, среди жертв катастрофы — российский экипаж. Имена погибших устанавливаются.

Лисин и Абрамович сразятся за «Трансконтейнер»

Первая грузовая компания Владимира Лисина подала заявку на участие в аукционе, на котором решится, кто получит контрольный пакет акций крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер». Ее соперниками будут «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова и группа «Дело» Сергея Шишкарева.

  • Сейчас контрольный пакет акций «Трансконтейнера» принадлежит РЖД. Его стартовая стоимость превышает 36,1 млрд руб.
  • «Енисей Капиталу» Абрамовича и Абрамова уже сейчас принадлежит 24,5% оператора. Еще около четверти акций принадлежит ВТБ.
  • По итогам 2017 года за «Трансконтейнером» было 46% всех железнодорожных контейнерных перевозок в России. Его чистая прибыль в том году составила 6,5 млрд руб.

Бывшие жена и тесть Дерипаски опровергли планы продать долю в En+

Алюминиевый и энергетический гигант En+ ушел от санкций США лишь на условии выхода из-под контроля Олега Дерипаски, однако часть акций компании оставалась у его близких. Источники Bloomberg заявили о возможной продаже этого пакета, но владельцы слухи опровергли.

  • Полине Юмашевой, экс-жене Дерипаски, и ее отцу принадлежат 6,75% акций En+.
  • О планах продажи их доли 11 октября сообщило агентство Bloomberg: в то же время, по данным агентства, интерес к сделке пока никто из покупателей не проявил.
  • В разговоре с РБК Юмашева заявила, что ни с кем переговоров не вела.

Умер Алексей Леонов

Один из пионеров космонавтики Алексей Леонов умер на 86-м году жизни. Он дважды был в космосе и оба его полета вошли в историю.

  • Леонов перед смертью тяжело болел. Его похороны пройдут 15 октября.
  • В марте 1965 года Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос.
  • Следующий полет он совершил только через десять лет, став командиром экипажа в экспериментальном совместном полете советских и американских космонавтов и астронавтов «Союз — Аполлон».
Автор: Георгий Тадтаев
Теги: главные новости, РБК
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter