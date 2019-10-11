Что случилось за день. Главные новости РБК

Что случилось за день. Главные новости РБК

Акции «Яндекса» обвалились, в Конго разбился правительственный борт с россиянами в экипаже, умер Алексей Леонов — первый человек в открытом космосе; главные новости — в обзоре РБК

Акции «Яндекса» обвалились

«Яндекс» 11 октября сильно подешевел. На фоне обсуждения законопроекта о значимых информационных ресурсах в Госдуме акции компании обвалились: на Московской бирже они падали более чем на 19%.

Законопроект о значимых информресурсах ограничивает долю владения иностранцев в капитале таких компаний планкой в 20%. Накануне на обсуждении в профильном комитете Думы представитель «Яндекса» назвала его угрозой для инвестклимата в России.

«Яндексу» законопроект угрожает, поскольку его головная компания зарегистрирована в Нидерландах, а основатель и совладелец Аркадий Волож имеет паспорт Мальты.

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