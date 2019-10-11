Бывшая жена Дерипаски опровергла переговоры о продаже доли в En+

Собеседники Bloomberg и источник РБК сообщили о планах Юмашевых совершить сделку. В беседе с РБК бывшая супруга бизнесмена рассказала, что пока переговоры ни с кем не вела

Полина Юмашева (Фото: Белоусов Виталий / ТАСС)

Бывшая жена российского бизнесмена Олега Дерипаски Полина Юмашева сообщила, что вместе со своим отцом Валентином Юмашевым не вела переговоры о продаже пакета в En+. «Мы не вели переговоры о продаже нашего пакета», — заявила она РБК. «Я вообще ни с кем пока не вела переговоры», — добавила Юмашева, комментируя информацию Bloomberg.

При этом она не уточнила, есть ли у них с отцом намерения найти потенциальных покупателей.

Валентин и Полина Юмашева действительно намерены продать свой пакет в En+, но не ведут никаких переговоров и обсуждений, сказал РБК источник, знакомый с акционерами компании.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией, сообщило, что бывшие члены семьи Олега Дерипаски ищут покупателей на свои доли в En+ Group. По словам источников агентства, обсуждение пока носит предварительный характер, конкретных договоренностей не достигнуто. Как отметили собеседники Bloomberg, пока никого из потенциальных покупателей акции не заинтересовали, и существует вариант, при котором сделку осуществить не удастся.

Полине и Валентину Юмашевым принадлежат 6,75% акций En+, по которым голосуют независимые доверенные лица. Двоим несовершеннолетним детям бизнесмена после развода достались 1,64% акций, переведенные в траст Liberi Foundation. По данным Bloomberg, всего у детей 3,42% акций, по которым также голосуют доверенные лица.

Исходя из рыночной стоимости акций En+ на Лондонской бирже, примерная стоимость бумаг, принадлежащих Валентину и Полине Юмашевым, составляет $357,75 млн.

Представитель Олега Дерипаски пока не ответила на звонок РБК.

В апреле 2018 года En+ Group попала в список санкций Минфина США. Вместе с ней под санкциями оказались и другие подконтрольные Дерипаске компании, такие как Rusal, «Базовый элемент», «Русские машины», «Евросибэнерго» и группа ГАЗ. В январе этого года Вашингтон снял ограничения с Rusal, En+ и «Евросибэнерго». Это стало результатом договоренностей Дерипаски с властями США, которые поставили условием вывода компаний из-под санкций ограничение контроля бизнесмена в предприятиях. Например, его доля в En+ снизилась с 70 до 44,95%.