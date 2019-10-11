Лисин поспорит с Абрамовичем за контроль над «Трансконтейнером»

Лисин поспорит с Абрамовичем за контроль над «Трансконтейнером»

Компания Владимира Лисина подала ходатайство на участие в аукционе по продаже контрольного пакета акций «Трансконтейнера». В конце августа ФАС разрешила участвовать в аукционе структуре Романа Абрамовича с партнерами

Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная Fletcher Group Владимира Лисина, решила участвовать в приватизации контрольного пакета акций (50% плюс две акции) крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», принадлежащего РЖД.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ПГК на участие в этом аукционе, сообщил РБК представитель ведомства. Но служба выдала предписание — по обеспечению недискриминационного доступа к терминалам, платформам и контейнерам перевозчика. В пресс-службе ПГК отказались от комментариев РБК.

На таких же условиях было удовлетворено ходатайство группы «Дело» Сергея Шишкарева, а еще ранее, в августе, — компании «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которой уже принадлежит 24,5% оператора, отметил представитель ФАС.

«При поступлении заявок от других претендентов ФАС оперативно рассмотрит их в целях обеспечения реальной конкуренции за акции «Трансконтейнера» на аукционе, проводимом РЖД», — говорится в сообщении службы. Приватизация контрольного пакета «Трансконтейнера», на который уже есть три официальных претендента, должна состояться 27 ноября.