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Лисин поспорит с Абрамовичем за контроль над «Трансконтейнером»
Компания Владимира Лисина подала ходатайство на участие в аукционе по продаже контрольного пакета акций «Трансконтейнера». В конце августа ФАС разрешила участвовать в аукционе структуре Романа Абрамовича с партнерами
Фото: Епанчинцев Евгений / ТАСС

Первая грузовая компания (ПГК), подконтрольная Fletcher Group Владимира Лисина, решила участвовать в приватизации контрольного пакета акций (50% плюс две акции) крупнейшего железнодорожного контейнерного оператора «Трансконтейнер», принадлежащего РЖД.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство ПГК на участие в этом аукционе, сообщил РБК представитель ведомства. Но служба выдала предписание — по обеспечению недискриминационного доступа к терминалам, платформам и контейнерам перевозчика. В пресс-службе ПГК отказались от комментариев РБК.

На таких же условиях было удовлетворено ходатайство группы «Дело» Сергея Шишкарева, а еще ранее, в августе, — компании «Енисей Капитал» Романа Абрамовича и Александра Абрамова, которой уже принадлежит 24,5% оператора, отметил представитель ФАС.

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«При поступлении заявок от других претендентов ФАС оперативно рассмотрит их в целях обеспечения реальной конкуренции за акции «Трансконтейнера» на аукционе, проводимом РЖД», — говорится в сообщении службы. Приватизация контрольного пакета «Трансконтейнера», на который уже есть три официальных претендента, должна состояться 27 ноября.

Стартовая цена контрольного пакета, согласно оценке, которую по заказу РЖД проводила PwC, — 36,159 млрд руб., оценку по заказу РЖД проводила PwC. Заявки от претендентов будут приниматься до 15 ноября. В пятницу, 11 октября, доля РЖД в «Трансконтейнере» на Московской бирже стоила 58,6 млрд руб.

В середине апреля гендиректор ПГК Сергей Каратаев сообщал журналистам, что компания рассматривает возможность участия в приватизации «Трансконтейнера». «В любом случае финальное решение о покупке принимается на совете директоров или на собрании акционеров. Пока такое решение не принято», — говорил тогда Каратаев. Сам Лисин, отвечая на вопрос РБК в марте, подчеркивал, что до акционера вопрос «еще не дошел».

Помимо РЖД и «Енисей Капитала», у «Трансконтейнера» есть третий акционер — ВТБ, который приобрел около 25% оператора в конце 2018 года у группы FESCO Зиявудина Магомедова, назвав себя временным владельцем пакета. Источники РБК говорят, что покупателем доли ВТБ может стать «Енисей Капитал». В январе 2019 года банк провел трех представителей этой компании в совет директоров «Трансконтейнера», так что она получила пять из 11 мест.

Если «Енисей Капитал» не выиграет на аукционе, то он может продать свою долю в «Трансконтейнере» победителю, говорил РБК источник, близкий к одному из акционеров оператора. В этом случае победитель выкупит и пакет ВТБ, добавлял он.

РБК направил запрос представителю Millhouse Абрамовича и в Invest AG Абрамова.

Авторы: Мария Кокорева, Тимофей Дзядко
Теги: «Трансконтейнер», РЖД, Владимир Лисин, Роман Абрамович
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