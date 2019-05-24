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Amazon $2 200 (+20,57%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
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В ВМС США назвали виновных в атаке на танкеры в Арабских Эмиратах
По словам вице-адмирала ВМС США, Вашингтон считает, что атаку на танкеры в ОАЭ в середине мая осуществил Корпус стражей исламской революции из Ирана.
Фото: Satish Kumar / Reuters

Глава Объединенного штаба Вооруженных сил США и контр-адмирал американских ВМФ Майкл Глидэй заявил, что Штаты считают, что иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) 12 мая атаковал танкеры в порту Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), передает Reuters.

«Мы приписываем атаку на суда в Фуджейре КСИР», — сказал Глидэй журналистам. По его словам, Пентагон установил, что магнитные мины, использовавшиеся для взрывов, принадлежат КСИР. Вице-адмирал отказался назвать способ доставки взрывных устройств из Ирана в ОАЭ.

С таким заявлением Глидэй выступил после того, как стало известно, что США направят на Ближний Восток еще 1,5 тыс. военных. Решение об увеличении числа американских военных в Вашингтоне приняли на фоне роста напряженности в отношениях с Ираном.

Общество
Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

В середине мая произошло две атаки на танкеры вблизи берегов ОАЭ. Агентство Tasnim со ссылкой на источники писало, что 12 мая в Фуджейре произошло несколько взрывов и загорелись несколько нефтяных танкеров, местные власти заявляли, что взрывов не было. В МИДе ОАЭ позже сообщили, что «диверсионные операции» не привели к человеческим жертвам или же утечке топлива с судов. В заявлении дипломатического ведомства не уточнялось, как именно были атакованы танкеры.

Позже Саудовская Аравия сообщила, что два танкера, пересекавшие Персидский залив, были атакованы у берегов ОАЭ и получили серьезные повреждения. 14 мая саудовский министр энергетики Халид аль-Фалих заявил, что неизвестные с помощью дронов атаковали насосные станции Saudi Aramco, в результате чего была остановлена прокачка нефти по трубопроводу «Восток — Запад».

Автор: Константин Нагаев
Теги: ВМС США, танкер
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