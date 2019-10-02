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Атака дронов на Saudi Aramco ,  
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Путин указал на странность обвинений против Ирана в атаке на Saudi Aramco

Россия выступает против перекладывания на Иран ответственности за атаки беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, доказательства причастности Тегерана к нападениям отсутствуют. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время Российской энергетической недели, передает корреспондент РБК.

«Мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств», — заявил российский лидер. Глава России отметил, что накануне обсуждал этот вопрос с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие», — сообщил Путин. Он рассказал, что иранский лидер считает «странноватой» позицию государств, которые возлагают на Иран ответственность за атаки, не обладая доказательствами и не дожидаясь результатов международного расследования.

Президент России отметил, что, хотя нападения на инфраструктуру Saudi Aramco повлекли за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка, они не достигли своей цели.

Мнение
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Атака дронов на нефтяную инфраструктуру саудовской нефтяной госкомпании Saudi Aramco произошла 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах». США и ряд западных стран возложили ответственность за атаки на Иран, в Пентагоне заявили, что обнаружили признаки причастности Тегерана к нападению. Иран обвинения отрицает.

Атака повлекла за собой резкое падение добычи нефти в Саудовской Аравии, однако к концу сентября уровень добычи был восстановлен. Скачок стоимости нефти, вызванный этими событиями, также завершился откатом: 1 октября стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до минимального с 4 сентября уровня — $59.

Теги: Владимир Путин, Saudi Aramco, Иран
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