Путин указал на странность обвинений против Ирана в атаке на Saudi Aramco

Путин указал на странность обвинений против Ирана в атаке на Saudi Aramco

Россия выступает против перекладывания на Иран ответственности за атаки беспилотников на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, доказательства причастности Тегерана к нападениям отсутствуют. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время Российской энергетической недели, передает корреспондент РБК.

«Мы против того, чтобы перекладывать вину на Иран, поскольку для этого нет никаких доказательств», — заявил российский лидер. Глава России отметил, что накануне обсуждал этот вопрос с президентом Ирана Хасаном Роухани.

«Его позиция заключается в том, что Иран снимает с себя всякую ответственность за это событие», — сообщил Путин. Он рассказал, что иранский лидер считает «странноватой» позицию государств, которые возлагают на Иран ответственность за атаки, не обладая доказательствами и не дожидаясь результатов международного расследования.

Президент России отметил, что, хотя нападения на инфраструктуру Saudi Aramco повлекли за собой серьезные последствия для мирового энергетического рынка, они не достигли своей цели.