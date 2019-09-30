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Юрий Бармин Угроза династии: cправятся ли Саудиты с последствиями атаки дронов
Обезопасить свои границы Саудовская Аравия сможет только сама, и только при условии разрешения йеменского конфликта и фиксирования нового статус-кво с Ираном

Спустя две недели после того, как в ночь на 14 сентября беспилотники и крылатые ракеты атаковали ключевые объекты нефтяного сектора Саудовской Аравии, мировые цены на нефть вернулись к прежним значениям, преодолев последствия паники. Однако очевидно, что атака, ответственность за которую взяли на себя йеменские хуситы, будет иметь как политические, так и экономические последствия для королевства.

Бесполезное оружие

Самый главный вопрос для Эр-Рияда сейчас — а так ли привержены США безопасности Саудовской Аравии, как это принято считать? Дональд Трамп после инцидента напомнил, что США более не зависят от поставок ближневосточной нефти, хотя и обещал помочь союзникам. Похоже, модель «нефть в обмен на безопасность» перестает работать в американо-саудовских отношениях.

Экономика
Цена на нефть растеряла весь рост после атаки на Saudi Aramco

Проблема еще и в том, что стратегия наследного принца Мохамеда бин Салмана по укреплению обороноспособности страны путем закупки новейших вооружений в США на $100 млрд, похоже, оказалась провальной. Королевство несет огромные потери в Йемене и не способно обеспечить безопасность своей критической инфраструктуры.

Атака дронов показала, что противники Эр-Рияда теперь точно знают, как можно нанести наиболее значительный ущерб. Если раньше проиранские группировки, такие как хуситы, наносили удары по аэропортам и гражданской инфраструктуре, а также по нефтяным танкерам в нейтральных водах Персидского залива, то теперь мишенью становятся объекты, от которых, без преувеличения, зависит мировая экономика. При этом армии Саудовской Аравии с ее многомиллиардным оборонным бюджетом противостоят сравнительно недорогие дроны и ракеты противника. Наблюдатели заговорили о рисках полномасштабного военного конфликта между Саудовской Аравией и Ираном, но к такому развитию событий королевство вряд ли готово.

Что могут сделать в Эр-Рияде для защиты своих границ? Простой вариант предполагает новые закупки вооружений в США и Европе. Но возможно и переосмысление привычной стратегии, ведь стало очевидно, что основную опасность для Саудовской Аравии сейчас представляют беспилотники и крылатые ракеты. А на этом поле традиционным партнерам могут составить конкуренцию Россия и Китай.

Престол и IPO

Сложнее прогнозировать, как недавняя атака отразится на ключевой для саудовской экономики компании Saudi Aramco. Ее уже несколько месяцев активно готовят к IPO, именно для этого в начале сентября министра энергетики и главу совета директоров компании Халида Аль-Фалиха заменил принц Абдель Азиз бен Салман. Таким образом весь нефтяной сектор страны был переведен на ручное управление. Предполагалось, что в ноябре 1% акций Saudi Aramco будет размещен на саудовской бирже, а еще 4% — на зарубежных площадках. Однако IPO, скорее всего, будет отложено до 2020 года.

Фотогалерея 
Последствия атаки дронов на нефтяные объекты Saudi Aramco. Фоторепортаж

За последние четыре года принц Мохамед инициировал провальную войну в Йемене, неудачную экономическую блокаду Катара, а также поставил Персидский залив на грань войны с Ираном. Тем не менее до последнего времени инвесторы не видели серьезных препятствий для работы в королевстве. Прямые иностранные инвестиции в Саудовскую Аравию в 2018 году выросли на 110%. Убийство журналиста Джамаля Хашкаджи тоже, казалось, обошлось без серьезных последствий. Но атака на нефтяные предприятия, очевидно, нарушила равновесие. Теперь под угрозой выдвинутая Мохамедом амбициозная программа «Видение Саудовской Аравии 2030», предполагающая диверсификацию экономики страны через привлечение иностранных инвестиций.

В интересах наследного принца перевести ситуацию в рациональное поле и дать понять заинтересованным игрокам, прежде всего странам-импортерам саудовской нефти, что Эр-Рияд не заинтересован в эскалации напряженности в регионе. Похоже, именно этим объясняется нехарактерная для саудитов сдержанная реакция на происходящее: королевство инициировало расследование инцидента, к которому привлекло международных экспертов и ООН. Очевидно, что таким образом Саудовская Аравия стремится убедить инвесторов в том, что IPO Aramco ничего не угрожает и что компания не станет мишенью в войне с Ираном.

Международное сообщество поддерживает Эр-Рияд даже без особых усилий со стороны последнего. Европейские страны напрямую обвинили Иран в атаке, а США ввели раунд санкций против иранского центробанка. В Европе громче заговорили о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана — так, президент Франции Эмманюэль Макрон, наиболее приверженный этой сделке европейский политик, неожиданно заявил, что он «не связан узами брака» с СВПД.

Но преувеличивать значение этой поддержки не стоит. Обезопасить свою критическую инфраструктуру Саудовская Аравия сможет только сама и только при условии разрешения йеменского конфликта и фиксирования некоего нового статус-кво с Ираном. Как минимум нужен некий пакт о ненападении между Эр-Риядом и Тегераном. В противном случае авторитет наследного принца как внутри страны, так и за рубежом будет подорван, а передача власти от короля Салмана к сыну станет очень сложной задачей.

Об авторах
Юрий Бармин директор по Ближнему Востоку и Северной Африке в Moscow Policy Group
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение, Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Мохаммед бин Салман, Иран
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