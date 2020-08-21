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Коллегия одобрила кандидата в преемники Егоровой во главе Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей одобрила кандидатуру Михаила Птицына на пост председателя Мосгорсуда. Возглавлявшая Мосгорсуд последние 20 лет Ольга Егорова не подала заявку на переназначение
Михаил Птицын
Михаил Птицын (Фото: gvs.sev.sudrf.ru)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) поддержала кандидатуру Михаила Птицына на должность председателя Мосгорсуда. Об этом сообщает «РИА Новости». По закону положительное заключение ВККС позволяет президенту России официально назначить Птицына на этот пост.

В поддержку кандидатуры Птицына на заседании ВККС высказался глава Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Птицын был единственным кандидатом, который подал заявку на должность председателя Мосгорсуда. Сейчас он является председателем Южного окружного военного суда (бывшего Северо-Кавказского), где в последние годы вынесли приговоры в том числе режиссеру Олегу Сенцову и активисту Александру Кольченко, бывшему мэру Махачкалы Саиду Амирову. Инстанция рассматривала многочисленные дела о подготовке терактов на Кавказе, участии в бандформированиях и содействии террористическим организациям (дела о терроризме подсудны военным судам). Также Южный окружной военный суд рассматривает дела в отношении военнослужащих и силовиков, в том числе о госизмене.

Птицын возглавляет инстанцию с 2010 года. Он выпускник Горьковского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО (1984 год), в 1992 году окончил Военный институт в Москве по специальности «правоведение». Вся его карьера связана с военными судами, в том числе он возглавлял Балашихинский гарнизонный суд и Западно-Сибирский окружной военный суд.

Действующая глава Мосгорсуда Ольга Егорова официально руководит инстанцией с 2000 года (де-факто — с 1999 года), в 2020 году завершается очередной шестилетний срок ее полномочий. Она отказалась претендовать на переназначение и не подала заявку в ВККС в качестве кандидата. В декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес в адрес Егоровой частное определение из-за «формального подхода Мосгорсуда» при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка «Российский кредит». Верховный суд согласился с решением кассационного суда и указал на «недостаточный уровень организации работы Московского городского суда».

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Ольга Егорова, Мосгорсуд, Верховный суд, Михаил Птицын
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