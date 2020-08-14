Появился новый кандидат на должность главы Мосгорсуда

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) рассмотрит в качестве единственного кандидата на пост председателя Московского городского суда Михаила Птицына, ныне работающего председателем Южного окружного военного суда. Об этом сообщается на сайте ВККС.

Полномочия нынешнего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой истекает в октябре 2020 года, документы для назначения на новый срок она не подавала, а срок их подачи уже закончился, сообщает «РИА Новости».

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