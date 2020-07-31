«Коммерсантъ» назвал имя единственного кандидата на пост главы Мосгорсуда

Конкурс на замещение должности председателя Мосгорсуда объявляли трижды. В итоге единственным подавшим документы стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын

Михаил Птицын (Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда)

Преемником нынешнего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой может стать председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, сообщил «Коммерсантъ». Он был единственным, кто подал документы на замещение должности.

Срок полномочий Егоровой истекает в октябре. Как сообщает издание, она не стала выставлять свою кандидатуру на очередной срок.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на замещение вакансии председателя Мосгорсуда в середине апреля, однако кандидатов на пост не нашлось. ВККС публиковала вакансию еще дважды, в итоге кандидатом стал Михаил Птицын. РБК направил запрос в ВККС.

Птицын закончил Горьковское высшее зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны, затем обучался на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны в Москве. Птицын работал зампредседателя 52-го военного суда Московского военного округа, а также председателем Балашихинского гарнизонного военного суда. После этого он возглавлял Западно-Сибирский окружной военный суд, затем — Южный окружной военный суд.