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«Коммерсантъ» назвал имя единственного кандидата на пост главы Мосгорсуда

Конкурс на замещение должности председателя Мосгорсуда объявляли трижды. В итоге единственным подавшим документы стал председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын
Михаил Птицын
Михаил Птицын (Фото: пресс-служба Южного окружного военного суда)

Преемником нынешнего председателя Мосгорсуда Ольги Егоровой может стать председатель Южного окружного военного суда Михаил Птицын, сообщил «Коммерсантъ». Он был единственным, кто подал документы на замещение должности.

Срок полномочий Егоровой истекает в октябре. Как сообщает издание, она не стала выставлять свою кандидатуру на очередной срок.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) объявила конкурс на замещение вакансии председателя Мосгорсуда в середине апреля, однако кандидатов на пост не нашлось. ВККС публиковала вакансию еще дважды, в итоге кандидатом стал Михаил Птицын. РБК направил запрос в ВККС.

Птицын закончил Горьковское высшее зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны, затем обучался на военно-юридическом факультете Военного института Минобороны в Москве. Птицын работал зампредседателя 52-го военного суда Московского военного округа, а также председателем Балашихинского гарнизонного военного суда. После этого он возглавлял Западно-Сибирский окружной военный суд, затем — Южный окружной военный суд.

В Москве открылась вакансия председателя Мосгорсуда
Общество
Ольга Егорова

Как пишет «Коммерсантъ», в Верховном суде называют Птицына грамотным руководителем и квалифицированным судьей, который обеспечивает «надлежащее качество и оперативность отправления правосудия».

Ольга Егорова начала свою работу в Мосгорсуде с 1988 года. С 1999 до 2000 года она исполняла обязанности председателя суда, после чего указ о ее назначении на должность главы Мосгорсуда подписал президент Владимир Путин. Она переназначалась на этот пост в 2008 и 2014 годах.

Высшая коллегия судей повторно разместила вакансию главы Мосгорсуда
Общество
<p>Ольга Егорова</p>

В декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес Егоровой частное определение из-за формального подхода Мосгорсуда при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка «Российский кредит». Егорова обжаловала определение, но Верховный суд согласился с решением кассационного суда и указал на «недостаточный уровень организации работы Московского городского суда». После этого ей было вынесено еще три частных определения.

Также в Верховном суде Егоровой дали отрицательную характеристику, которую она позже просила изменить, указывая на высокую загруженность Мосгорсуда, пишет «Коммерсантъ». В изменении характеристики Егоровой отказали.

Автор: Мария Лисицына
Теги: Мосгорсуд, Ольга Егорова, кадровые перестановки
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В Москве открылась вакансия председателя Мосгорсуда
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