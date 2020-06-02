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Высшая коллегия судей повторно разместила вакансию главы Мосгорсуда

На сайте ВККС вновь объявлен конкурс на должность председателя Мосгорсуда. В первый раз объявление было опубликовано 14 апреля
Ольга Егорова
Ольга Егорова (Фото: Денис Гришкин / РИА Новости)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) повторно объявила об открытии вакантной должности председателя Московского городского суда. Сообщение об этом опубликовано на сайте ВККС, первым на него обратил внимание портал Pravo.ru.

В объявлении говорится, что документы принимаются со 2 июня по 2 июля 2020 года, документы, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.

Действующим председателем Мосгорсуда является Ольга Егорова, которой в этом году исполняется 65 лет.

В пресс-службе Мосгорсуда не смогли прокомментировать появление объявления. «У меня сейчас нет информации на этот счет», — сказала РБК пресс-секретарь Ульяна Солопова.

В Москве открылась вакансия председателя Мосгорсуда
Общество
Ольга Егорова

Впервые о вакансии председателя Мосгорсуда ВККС объявила 14 апреля, срок приема документов был установлен до 15 мая. Тогда в пресс-службе Мосгорсуда поясняли, что открытие вакансии связано с истечением очередного срока нахождения Егоровой на этом посту. «За полгода до истечения срока полномочий открывается вакансия, объявляется конкурс. Таковы требования закона. Мы как работали, так и работаем», — объяснила тогда Солопова.

Егорова работает в Мосгорсуде с 1988 года, с 1999 по 2000 год она исполняла обязанности председателя суда, затем президент Владимир Путин подписал указ о ее официальном утверждении на этом посту. Вновь на эту должность она переназначалась в 2008 и 2014 годах.

Авторы: Владислав Гордеев, Маргарита Алехина
Теги: Мосгорсуд, вакансия, Ольга Егорова
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