Высшая коллегия судей повторно разместила вакансию главы Мосгорсуда

На сайте ВККС вновь объявлен конкурс на должность председателя Мосгорсуда. В первый раз объявление было опубликовано 14 апреля

Ольга Егорова (Фото: Денис Гришкин / РИА Новости)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) повторно объявила об открытии вакантной должности председателя Московского городского суда. Сообщение об этом опубликовано на сайте ВККС, первым на него обратил внимание портал Pravo.ru.

В объявлении говорится, что документы принимаются со 2 июня по 2 июля 2020 года, документы, поступившие после указанного срока, рассматриваться не будут.

Действующим председателем Мосгорсуда является Ольга Егорова, которой в этом году исполняется 65 лет.

В пресс-службе Мосгорсуда не смогли прокомментировать появление объявления. «У меня сейчас нет информации на этот счет», — сказала РБК пресс-секретарь Ульяна Солопова.