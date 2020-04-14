В Москве открылась вакансия председателя Мосгорсуда

Ольга Егорова (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации на своем сайте открыла вакансию председателя Мосгорсуда. Действующим председателем суда с 2000 года является Ольга Егорова.

Прием документов на участие в конкурсе, как следует из объявления, заканчивается 15 мая, их можно присылать по почте на адрес Высшей квалификационной комиссии.

В пресс-службе Мосгорсуда пояснили РБК, что открытие вакансии связано с истечением очередного срока нахождения Егоровой на этом посту. «За полгода до истечения срока полномочий, открывается вакансия, объявляется конкурс. Таковы требования закона. Мы как работали, так и работаем», — объяснила пресс-секретарь Ульяна Солопова.

В пресс-службе отказались ответить на вопрос, планирует ли Егорова вновь выдвигаться на эту должность, подтвердив лишь, что ей будет нужно принимать участие в конкурсе на обычных основаниях. «На этот вопрос я отвечу по мере поступления информации», — ответила Солопова на вопрос о планах Егоровой.

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