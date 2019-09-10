Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле

Глава Госдепа дважды назвал неверными публикации в СМИ и отказался раскрыть подробности. Российские чиновники — глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — называли публикации слухами и бульварным чтивом

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Госсекретарь Майк Помпео на брифинге прокомментировал информацию американских СМИ, которые писали о работе якобы секретного осведомителя США в российских госструктурах.

«Я видел эти сообщения [в СМИ]. Они некорректны», — заявил Помпео. Он повторил, что не будет подробно распространяться на эту тему, так как информация «неверна».

9 сентября CNN со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России агента, «которому не было равной альтернативы» — высокопоставленного сотрудника российских властей. Операцию якобы в том числе провели из-за опасений, что Трамп неаккуратно относится к секретным данным и может раскрыть шпиона.

The New York Times со ссылкой на источники позднее писала, что осведомитель, в частности, помогал в расследовании вмешательства в выборы 2016 года и взлома Национального комитета Демократической партии. Американцы якобы завербовали агента «десятилетия назад», когда он был чиновником среднего звена.