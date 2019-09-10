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Помпео назвал некорректными сообщения об агенте ЦРУ в Кремле
Глава Госдепа дважды назвал неверными публикации в СМИ и отказался раскрыть подробности. Российские чиновники — глава МИД Сергей Лавров и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — называли публикации слухами и бульварным чтивом
Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Госсекретарь Майк Помпео на брифинге прокомментировал информацию американских СМИ, которые писали о работе якобы секретного осведомителя США в российских госструктурах.

«Я видел эти сообщения [в СМИ]. Они некорректны», — заявил Помпео. Он повторил, что не будет подробно распространяться на эту тему, так как информация «неверна».

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9 сентября CNN со ссылкой на источники в администрации президента Дональда Трампа сообщил, что в 2017 году американские спецслужбы вывезли из России агента, «которому не было равной альтернативы» — высокопоставленного сотрудника российских властей. Операцию якобы в том числе провели из-за опасений, что Трамп неаккуратно относится к секретным данным и может раскрыть шпиона.

The New York Times со ссылкой на источники позднее писала, что осведомитель, в частности, помогал в расследовании вмешательства в выборы 2016 года и взлома Национального комитета Демократической партии. Американцы якобы завербовали агента «десятилетия назад», когда он был чиновником среднего звена.

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По словам собеседников NYT, осведомитель не был близок к Владимиру Путину, но регулярно видел его и был в курсе решений Кремля. Он предоставлял важные, но очень спорные сведения, и в 2016 году ЦРУ решило проверить всю полученную от него информацию. Газета утверждала, что источник спецслужбы согласился уехать из России после давления со стороны ЦРУ и интереса СМИ. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в госорганах США утверждал, что речь идет об Олеге Смоленкове, который в разные годы работал в администрации президента, посольстве в Вашингтоне и аппарате правительства.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил информацию о работе Смоленкова в администрации президента и отметил, что он был уволен несколько лет назад. Сообщения американских СМИ о вывозе предполагаемого шпиона Песков назвал «жанром Pulp Fiction». Глава МИД Сергей Лавров также счел публикации об агенте ЦРУ «слухами».

Автор: Артём Губенко
Теги: Майк Помпео, ЦРУ, агент
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