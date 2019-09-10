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Политика ,  
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Песков подтвердил работу в Кремле фигуранта публикаций о шпионе ЦРУ
Смоленков, которого СМИ называют секретным осведомителем Вашингтона, был уволен из администрации президента несколько лет назад. Накануне CNN сообщил о секретной эвакуации американского шпиона
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Олег Смоленков, который, по данным СМИ, был секретным осведомителем США в российских властных структурах, действительно работал в администрации президента, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Действительно, Смоленков работал в администрации президента, но несколько лет назад был внутренним распоряжением уволен», — сказал Песков. При этом представитель Кремля отметил, что должность Смоленкова не относилась к числу высших должностных лиц, так называемых указных должностей, она не предусматривала контактов с президентом и участия в совещаниях с ним.

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Песков отметил, что иной информацией не располагает. «Все эти рассуждения американских СМИ о том, кто кого экстренно вывозил, от кого спасал и так далее — это, сами понимаете, такой жанр Pulp Fiction», — указал он.

Накануне CNN сообщил, что американские спецслужбы в 2017 году провели секретную операцию и вывезли из России ценного агента, который был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве. По данным источников, такое решение было принято из-за опасений, что президент Дональд Трамп и его администрация «неоднократно неправильно обращались с секретными разведданными» и могли способствовать разоблачению агента. Операцию, по данным телеканала, решили провести вскоре после встречи Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и экс-послом Сергеем Кисляком. Один из собеседников канала указывал, что этому агенту не было «равной альтернативы».

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В 2017 году Daily Storm писал, что сотрудник управделами президента России Олег Смоленков с супругой и детьми отправился в отпуск в Черногорию, где все они исчезли. После этого было возбуждено дело по статье «Убийство». Издание писало, что Смоленков работал секретарем в посольстве в Вашингтоне и в аппарате правительства России, а в 2010 году ему был присвоен чин государственного советника РФ третьего класса.

«Коммерсантъ» пишет, что Смоленков и его семья сейчас могут находиться в штате Вирджиния. Издание обнаружило данные о приобретении Антониной (так зовут супругу Смоленкова) и Олегом Смоленковыми дома в городе Стаффорд. Источники NBC сообщали, что предполагаемый осведомитель живет в районе Вашингтона.

Авторы: Владимир Дергачев, Юлия Выродова
Теги: Кремль, Дмитрий Песков
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CNN узнал о секретной эвакуации осведомителя США в правительстве России
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