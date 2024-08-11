Около 127 тыс. жителей Бурятии остались без света из-за аварии
156 населенных пунктов Бурятии отключили от энергоснабжения из-за срабатывания противоаварийной автоматики при отключении воздушных линий электропередачи Иркутской электросетевой компании, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«В 19:54 (14:54 мск. — РБК) от оперативного дежурного «Бурятэнерго» поступило сообщение, что по южной части бурятской энергосистемы сработала противоаварийная автоматика. <...> Под отключением 156 населенных пунктов, 126 917 человек», — написал он в телеграм-канале.
Цыденов уточнил, что Иркутская электросетевая компания отключила воздушные линии в населенных пунктах Шелехово и Слюдянка.
Спецификой энергосистемы Бурятии является ее разделение на два не связанных между собой района — Южный и Северобайкальский. При этом в последнем генерация отсутствует и электроэнергия поступает из Иркутской области по шести воздушным линиям 220 кВ и двум — 110 кВ.
Накануне Иркутская электросетевая компания сообщала об отключениях энергоснабжения в Иркутске, поселке Горьком, селе Мамоны и анонсировала ремонтные работы в Иркутском районе 11 и 12 августа.
16 июля на крупнейшей в Забайкалье Гусиноозерской ГРЭС отключился один из трех энергоблоков, в результате чего без света остались более 115 тыс. человек. «Россети Сибирь» («Бурятэнерго» — филиал компании в Бурятии) сообщили, что оборудование «Читаэнерго» и «Бурятэнерго» исправно. Президент России Владимир Путин отмечал дефицит мощностей в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, причиной, по его мнению, стали майнеры криптовалют.
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