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Из-за аварии на ГРЭС без света в Бурятии остались более 115 тыс. человек

Гусиноозёрская ГРЭС
Гусиноозёрская ГРЭС (Фото: Гусиноозёрская ГРЭС / VK)

На Гусиноозерской ГРЭС в Бурятии отключился один из трех энергоблоков, в результате ряд районов республики и несколько микрорайонов в Улан-Удэ остались без света, сообщил глава республики Алексей Цыденов в телеграм-канале.

«В 17.35 (мест) от ОД «Бурятское РДУ» в ОДС ГУ поступило сообщение о том, что отключен 1 из 3 энергоблоков на Гусиноозерской ГРЭС, который вырабатывает электрическую энергию (30 МВт) для потребителей Республики Бурятия и Забайкальского края», — написал он.

«Бурятэнерго» ограничило энергопотребление в 20 МВт. По информации ЕДДС, отключение электроэнергии затронуло частично Кабанский, Хоринский, Заиграевский, Мухоршибирский, Тарбагатайский районы и Улан-Удэ.
Обесточены микрорайоны Шишковка, Аршан, 100 квартала, Забайкальский, Светлый, Силикатный, Элеватор, уточнили в мэрии города.

По словам главы Бурятии, электричество пропало в домах более 115 тыс. человек.

«По состоянию на 18.45 (мест) под отключением частично 7 МО и г. Улан-Удэ, 75 населенных пунктов, 115265 человек, 190 СЗО», — рассказал он.

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