Путин обвинил майнеров в нехватке электроэнергии в ряде регионов
Бесконтрольное потребление электричества майнерами криптовалют создает риск для ряда регионов, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
«Неконтролируемый рост потребления электроэнергии для добычи криптовалют может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. И это уже отмечается в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае», — отметил глава государства.
Путин добавил, что это острый вопрос, чреватый «серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков».
«Очевидно: если не будет свободной мощности, если она будет «выбрана» так называемыми майнинговыми фермами, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой энергии», — уточнил Путин. Президент отметил, что из-за такой ситуации перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.
Путин призвал принять своевременные решения, в том числе системные и на уровне федерального закона. Он отметил, что уже дал поручения урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения и тарифы.
Материал дополняется
Самые востребованные цифровые профессии
в России сегодня
Трудности найма. Как подбирают и удерживают производственный персонал
Тренды производства и торговли минеральными удобрениями
Технологии рекламы. Как за два года изменились цифровые коммуникации
На стороне бизнеса: дискуссионный проект о трендах и стратегиях развития в новой реальности
Живой организм. Кто и зачем развивает биотехнологии в России
Четыре кита цифровизации. На что делают ставку компании-лидеры
Фактор успеха. От чего зависят результаты цифровой трансформации