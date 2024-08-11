Около 100 жителей Воронежа остались без света после атаки беспилотников
За ночь над Воронежской областью было уничтожено более 15 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.
В результате атаки получило повреждения несколько частных домов в Воронеже, а также «административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств». Около 100 жителей города остались без электричества.
«Энергетики и комиссии по оценке ущерба начнут работу, как только позволят оперативные службы», — написал он.
Ночью Гусев сообщал об уничтожении более десяти беспилотников. В результате падения осколков в Воронеже были повреждены административное здание и коммунальный объект, писал он в телеграм-канале. По предварительной информации, никто не пострадал.
По данным Минобороны, 16 дронов были сбиты над Воронежской областью.
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