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Военная операция на Украине ,  
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Около 100 жителей Воронежа остались без света после атаки беспилотников

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Военная операция на Украине
За ночь над Воронежской областью было сбито более 15 беспилотников, сообщил губернатор. По предварительным данным, никто не пострадал

За ночь над Воронежской областью было уничтожено более 15 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в телеграм-канале. По предварительным данным, никто не пострадал.

В результате атаки получило повреждения несколько частных домов в Воронеже, а также «административное здание, отдельные объекты инфраструктуры, ряд транспортных средств». Около 100 жителей города остались без электричества.

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«Энергетики и комиссии по оценке ущерба начнут работу, как только позволят оперативные службы», — написал он.

Ночью Гусев сообщал об уничтожении более десяти беспилотников. В результате падения осколков в Воронеже были повреждены административное здание и коммунальный объект, писал он в телеграм-канале. По предварительной информации, никто не пострадал.

По данным Минобороны, 16 дронов были сбиты над Воронежской областью.

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