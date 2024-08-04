В Новосибирской области погрузчик уронил ЛЭП и оставил город без света

Погрузчик уронил опору ЛЭП в районе химзавода в Бердске, в результате чего жители остались без света и воды. В городе проживают более 102,8 тыс. человек. Устранить последствия аварии пообещали в ближайшие четыре часа

Фото: Прокуратура Новосибирской области

В городе Бердске в Новосибирской области погрузчик уронил опору ЛЭП, в результате чего жители остались без света и воды, сообщил мэр Роман Бурдин.

«В районе химзавода погрузчиком повреждена, даже уронил ее, опору ЛЭП 110, на которой основной и резервный источник питания был. В настоящее время делаем все возможное, чтобы оперативно восстановить свет. Ну и, соответственно, холодной и горячей воды некоторое время не будет», — сказал он в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

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Бердск является городом областного значения, входит в Новосибирскую агломерацию. Он находится в 38 км к югу от Новосибирска. По состоянию на 2021 год численность населения составляла более 102,8 тыс. человек.

Бурдин призвал жителей Бердска набраться терпения, так как «ситуация нестандартная». Позднее он добавил, что без света также осталась часть Академгородка. «Из критичного, конечно, это наша больница, где пациенты находятся на аппаратах ИВЛ, ну и так далее, электричество требуется. Поэтому оперативно вопросы решаем», — сказал он.

РЭС и «Восточные сети», которые обслуживают упавшую ЛЭП, «в настоящее время принимают решения об изменении схемы электроснабжения» и обещают вернуть подачу электричества промышленным объектам и в центр Бердска в ближайшие четыре часа, добавил Бурдин. Ситуация с остальными потребителями прояснится позднее, вечером в администрации пройдет совещание по этому поводу.

Прокуратура организовала проверку по факту аварии. По данным надзорного ведомства, электричество также отсутствует в поселке Агролес.

30 июля авария на высоковольтной линии произошла в Керчи, в результате чего без света остались более 53 тыс. человек. Mash связывал отключения с пожарами на четырех энергоподстанциях.