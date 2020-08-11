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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

Всего с начала пандемии в столице умерли 4,6 тыс. человек, по всей стране — более 15 тыс.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние сутки умерли 12 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 11 августа выросло до 4611.

За минувшие 24 часа в Москве подтвердили 694 новых случая заражения коронавирусом. Больше половины из них (55,6%) — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Всего в России инфекцию выявили у 4945 человек. Суточное число новых больных в стране впервые с 23 апреля опустилось ниже 5 тыс.

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Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего в России, по данным на 11 августа, заражение коронавирусной инфекцией диагностировано у 897 тыс. человек. Общее количество смертей от COVID в стране превысило 15,1 тыс.

11 августа президент Владимир Путин объявил, что в стране зарегистрировали первую вакцину от COVID-19. Ее разработала группа ученых Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что разработчики уже получили патент на изобретение. Путин поручил сделать вакцинацию добровольной и рассказал, что одна из его дочерей уже сделала прививку.

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

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Как отмечал Мурашко, прежде всего вакцину получат медицинские работники, чья работа связана с общением с инфицированными людьми, а также учителя, от которых зависит здоровье детей. Вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова также добавила, что врачи смогут получить прививку в конце августа — начале сентября.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Москва, коронавирус, статистика
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