В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом

Всего с начала пандемии в столице умерли 4,6 тыс. человек, по всей стране — более 15 тыс.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве за последние сутки умерли 12 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.

Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 11 августа выросло до 4611.

За минувшие 24 часа в Москве подтвердили 694 новых случая заражения коронавирусом. Больше половины из них (55,6%) — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Всего в России инфекцию выявили у 4945 человек. Суточное число новых больных в стране впервые с 23 апреля опустилось ниже 5 тыс.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Всего в России, по данным на 11 августа, заражение коронавирусной инфекцией диагностировано у 897 тыс. человек. Общее количество смертей от COVID в стране превысило 15,1 тыс.