В Москве за сутки умерли 12 человек с коронавирусом
В Москве за последние сутки умерли 12 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. У всех пациентов была подтверждена пневмония.
Общее число летальных исходов в столице по состоянию на 11 августа выросло до 4611.
За минувшие 24 часа в Москве подтвердили 694 новых случая заражения коронавирусом. Больше половины из них (55,6%) — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Всего в России инфекцию выявили у 4945 человек. Суточное число новых больных в стране впервые с 23 апреля опустилось ниже 5 тыс.
Всего в России, по данным на 11 августа, заражение коронавирусной инфекцией диагностировано у 897 тыс. человек. Общее количество смертей от COVID в стране превысило 15,1 тыс.