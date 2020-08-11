Пандемия коронавируса , 11 авг, 10:37
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В России впервые с 23 апреля выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19
Общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к 900 тыс. человек
В России за сутки было выявлено 4945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Сегодня суточное число новых больных опустилось ниже 5 тыс. впервые с 23 апреля.
Всего с начала эпидемии в стране заразились 897,5 тыс. человек, умер 15 131 пациент с коронавирусом. Выздоровели 703,1 тыс. человек.
Больше всего новых случаев болезни за сутки было зафиксировано в Москве — 694. За пределами столицы по суточному приросту числа больных лидируют:
- Свердловская область (168 зараженных за сутки, всего — 22,6 тыс.);
- Санкт-Петербург (157, всего — 33,2 тыс.);
- Московская область (154, всего — 65,1 тыс.);
- Ростовская область (126, всего — 14,3 тыс.);
- Иркутская область (124, всего — 14,8 тыс.).
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Скорость распространения коронавируса в РоссииСлучаев за суткиИсточник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусомДанные по России i
В одном регионе, на Чукотке, за сутки не было выявлено ни одного нового случая COVID-19.