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Пандемия коронавируса ,  
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В России впервые с 23 апреля выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к 900 тыс. человек
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за сутки было выявлено 4945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Сегодня суточное число новых больных опустилось ниже 5 тыс. впервые с 23 апреля.

Всего с начала эпидемии в стране заразились 897,5 тыс. человек, умер 15 131 пациент с коронавирусом. Выздоровели 703,1 тыс. человек.

Больше всего новых случаев болезни за сутки было зафиксировано в Москве — 694. За пределами столицы по суточному приросту числа больных лидируют:

  • Свердловская область (168 зараженных за сутки, всего — 22,6 тыс.);
  • Санкт-Петербург (157, всего — 33,2 тыс.);
  • Московская область (154, всего — 65,1 тыс.);
  • Ростовская область (126, всего — 14,3 тыс.);
  • Иркутская область (124, всего — 14,8 тыс.).
  • Скорость распространения коронавируса в России
    Случаев за сутки
    Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
    Данные по России i

В одном регионе, на Чукотке, за сутки не было выявлено ни одного нового случая COVID-19.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 11 августа
Общество

По данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире к 11 августа было выявлено более 20 млн больных COVID-19. Из них умерли 736,2 тыс., выздоровели 12,3 млн человек.

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Теги: коронавирус
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