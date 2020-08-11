В России впервые с 23 апреля выявили менее 5 тыс. случаев COVID-19

Общее число заразившихся коронавирусом приблизилось к 900 тыс. человек

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В России за сутки было выявлено 4945 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Сегодня суточное число новых больных опустилось ниже 5 тыс. впервые с 23 апреля.

Всего с начала эпидемии в стране заразились 897,5 тыс. человек, умер 15 131 пациент с коронавирусом. Выздоровели 703,1 тыс. человек.

Больше всего новых случаев болезни за сутки было зафиксировано в Москве — 694. За пределами столицы по суточному приросту числа больных лидируют:

Свердловская область (168 зараженных за сутки, всего — 22,6 тыс.);

Санкт-Петербург (157, всего — 33,2 тыс.);

Московская область (154, всего — 65,1 тыс.);

Ростовская область (126, всего — 14,3 тыс.);

Иркутская область (124, всего — 14,8 тыс.).

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В одном регионе, на Чукотке, за сутки не было выявлено ни одного нового случая COVID-19.