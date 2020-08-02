Собянин оценил возможность второй волны коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1» прокомментировал возможность второй волны коронавируса COVID-19 в столице.

«Вторая волна — это когда люди второй раз подпадают под опасность быть зараженными. Ни у нас, нигде в мире такого практически нет. Почему идет, в ряде регионов мы видим, такой бурный рост? Потому что они еще не прошли даже первую волну», — сказал он.

По его словам, эти регионы были закрыты и «карантинизированы», поэтому там только сейчас набирает обороты ситуация с коронавирусом. «Такие города, как Лондон, Нью-Йорк, Париж, Москва, уже прошли эту стадию», — отметил мэр.

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