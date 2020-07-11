В Москве за сутки умерли 27 заразившихся коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Всего с начала пандемии в Москве скончались 4143 пациента с коронавирусом

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 27 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице выросло до 4143.

Днем ранее в городе зарегистрировали 29 смертей от коронавируса, 9 июля было зафиксировано 28 летальных исходов, 8 июля в Москве умерли 32 заразившихся.

За сутки в Москве выявили 678 заболевших COVID-19. За месяц число новых случаев сократилось более чем наполовину, сообщил оперативный штаб.

«Уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне около 600 и не превышает раннеапрельские показатели», — отметили в нем.