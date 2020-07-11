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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 27 заразившихся коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Всего с начала пандемии в Москве скончались 4143 пациента с коронавирусом
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние сутки в Москве скончались 27 человек с подтвержденным коронавирусом и пневмонией, сообщил оперативный штаб. Общее число жертв COVID-19 в столице выросло до 4143.

Днем ранее в городе зарегистрировали 29 смертей от коронавируса, 9 июля было зафиксировано 28 летальных исходов, 8 июля в Москве умерли 32 заразившихся.

За сутки в Москве выявили 678 заболевших COVID-19. За месяц число новых случаев сократилось более чем наполовину, сообщил оперативный штаб.

«Уже 11 дней число новых случаев COVID-19 в Москве остается на низком уровне около 600 и не превышает раннеапрельские показатели», — отметили в нем.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировали 228,6 тыс. случаев заражения коронавирусом. Лечиться продолжают 60,4 тыс. человек, выздоровели 164 тыс. пациентов.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, иммунитет к коронавирусу обнаружили у каждого пятого жителя Москвы. «Число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%», — сообщила она.

В то же время мэр города Сергей Собянин предупредил, что угроза со стороны коронавируса все еще сохраняется. Однако он предложил не верить прогнозам насчет второй волны заболевания в Москве.

«Прогнозы — вещь неблагодарная, и очень много разных прогнозов, и такое ощущение, что вирусологи соревнуются в этих прогнозах. Они говорят, что завтра будет какой-то ужас, вторая волна, другие говорят, что ничего не будет. Я спокойно к этому отношусь и уже на основании опыта и разговоров со многими специалистами <...> вижу, что мы все-таки пики прошли и никакой второй волны в ближайшее время не ожидается», — заявил он.

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, Москва, смертность
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