В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
«В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло отметки в 4116 человека. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России зафиксировано 11 017 летальных исходов.
По данным на утро 10 июля, число заразившихся COVID-19 в России превысило 713 тыс. человек. Из них в Москве — 228 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (60,1 тыс.), Санкт-Петербург (26,9 тыс.) и Нижегородская область (19,6 тыс.).
По числу летальных исходов, помимо Москвы, высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге (1541), Московской области (992), Дагестане (407), Нижегородской области (282), Красноярском крае (212), Ростовской области (156), Свердловской области (154) и Тульской области (145).