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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число скончавшихся из-за COVID-19 в столице превысило отметку в 4 тыс. человек
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло отметки в 4116 человека. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России зафиксировано 11 017 летальных исходов.

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Фото: Adnan Abidi / Reuters


По данным на утро 10 июля, число заразившихся COVID-19 в России превысило 713 тыс. человек. Из них в Москве — 228 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (60,1 тыс.), Санкт-Петербург (26,9 тыс.) и Нижегородская область (19,6 тыс.).

По числу летальных исходов, помимо Москвы, высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге (1541), Московской области (992), Дагестане (407), Нижегородской области (282), Красноярском крае (212), Ростовской области (156), Свердловской области (154) и Тульской области (145).

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Днем 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что хотя вторая волна эпидемии в ближайшее время столице не грозит, угроза со стороны коронавируса все еще сохраняется. «Все эти дни, эти недели мы видим, как снижается заболеваемость. <...>. Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются», — сказал он.

Автор: Михаил Юшков
Теги: коронавирус, жертвы, Москва
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