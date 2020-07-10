В Москве за сутки умерли 29 человек с коронавирусом

У всех умерших была подтверждена пневмония. Число скончавшихся из-за COVID-19 в столице превысило отметку в 4 тыс. человек

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В Москве за сутки скончались 29 пациентов с коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

«В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.



Таким образом, число жертв коронавируса в столице достигло отметки в 4116 человека. Москва является лидером среди российских регионов по числу скончавшихся из-за вируса. По всей России зафиксировано 11 017 летальных исходов.

По данным на утро 10 июля, число заразившихся COVID-19 в России превысило 713 тыс. человек. Из них в Москве — 228 тыс. Вслед за столицей по этому показателю идут Подмосковье (60,1 тыс.), Санкт-Петербург (26,9 тыс.) и Нижегородская область (19,6 тыс.).

По числу летальных исходов, помимо Москвы, высокие показатели наблюдаются в Санкт-Петербурге (1541), Московской области (992), Дагестане (407), Нижегородской области (282), Красноярском крае (212), Ростовской области (156), Свердловской области (154) и Тульской области (145).