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Власти назвали долю жителей Москвы с иммунитетом к COVID-19

Антитела к коронавирусной инфекции выявили у 21,7% москвичей, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Ее слова приводятся на сайте столичного департамента здравоохранения.

«Число горожан с антителами к COVID-19 продолжает увеличиваться и теперь составляет 21,7%», — сказала Ракова. Такие результаты в ведомстве получили по итогам четвертого этапа исследования популяционного иммунитета к COVID-19.

При этом темп иммунизации постепенно снижается, отметила она, уточнив, что за последние две недели он упал с 2,5% до 1,8%. «Это вполне закономерно, поскольку заболеваемость среди москвичей также снижается», — пояснила Ракова.

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Предыдущий, третий этап исследования популяционного иммунитета показал, что антитела к COVID-19 есть у 19,9% москвичей.

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Теги: COVID-19, Москва
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