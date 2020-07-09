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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве от коронавируса за сутки умерли 28 человек

Всего в столице зарегистрировали 4087 жертв COVID-19, в России их количество достигло 10,8 тыс. человек. В общей сумме коронавирусом заразились более 707 тыс.
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

В столице за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались 28 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее количество жертв в Москве выросло до 4087 человек.

За все время в России выявили 707,3 тыс. зараженных. За сутки в стране зарегистрировали 6,5 тыс. новых заболевших, на этом уровне ежесуточный прирост держится второй день. Менее семи тыс. новых случаев в России выявляют с 25 июня.

Общее количество выздоровевших превысило 481 тыс. человек, число умерших при этом составляет 10,8 тыс.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

9 июля столичный мэр Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений в Москве. С 13 июля ношение масок на улице перестанет быть обязательным и перейдет в разряд рекомендаций (однако ими, как и перчатками, придется пользоваться в общественных местах). С этого же дня к работе смогут вернуться вузы, образовательные, спортивные, художественные школы и курсы. Тогда же откроются детские лагеря, развлекательные центры, аттракционы и другие учреждения. С 1 августа в Москве заработают кино, театры, концертные залы, однако заполняться они должны не больше чем на 50%, как и спортивные трибуны.

Собянин не увидел «ничего ужасного» после отмены ограничений в Москве
Общество
Сергей Собянин&nbsp;

Мэр заметил, что после отмены режима самоизоляции, цифровых пропусков и открытия большинства заведений новых вспышек заболеваемости COVID-19 не было. Количество выявляемых зараженных по сравнению с максимальными показателями начала мая сократилось больше чем в 10 раз, а загруженность коронавирусных стационаров снизилась почти в четыре раза, заявил Собянин.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: коронавирус, COVID-19, Москва
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