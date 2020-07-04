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В РПЦ назвали превращение собора Святой Софии в мечеть недопустимым

Собор Святой Софии
Собор Святой Софии (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Если Турция все-таки примет решение превратить Собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть, это вызовет глубокую скорбь у православных христиан всего мира, заявил митрополит Иларион в эфире телеканала «Россия 24». Священнослужитель назвал призывы о превращении храма в мечеть недопустимыми и нарушающими свободу вероисповедания.

Митрополит Иларион подчеркнул, что нельзя пересматривать факты прошлого: собор Святой Софии — «общехристианская святыня», он изначально был построен в VI веке как христианский храм и «главный храм Византийской империи». Собор стал мечетью в 1453 году, когда Константинополь был завоеван турками. А в 1934 году правительство основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка превратило этот памятник архитектуры в музей, чтобы «всех примирить», добавил он.

«Нельзя сейчас возвращаться к временам Средневековья. Мы живем в многополярном мире, мы живем в многоконфессиональном мире, и нужно с уважением относиться к чувствам верующих», — подчеркнул митрополит.

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Фото: «МБХ медиа»

Вернуть собору статус мечети предложил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в марте 2019 года. 2 июля 2020 года Госсовет Турции обсудил возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Госсовет в ближайшее время объявит о своем решении. Как заявил РБК главный архитектор государственного предприятия «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские», архитектор-реставратор высшей категории Сергей Куликов, передать в музеи все сохранившиеся мозаики и росписи собора в случае возвращения статуса мечети будет невозможно. 

Теги: собор Святой Софии, Турция, РПЦ
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