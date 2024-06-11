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Общество ,  
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В Дагестане нашли дизентерию и ротавирусы после питья воды из-под крана

После вспышки кишечной инфекции у сотен человек в Дагестане нашли дизентерию и ротавирусы, что подтверждает версию об отравлении водой. Власти признавали, что ситуация с водой не соответствует «минимальным запросам цивилизации»
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС
Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Лабораторные исследования после массового отравления в Буйнакске выявили дизентерию, ротавирусы и норовирусы, сообщает управление Роспотребнадзора по Дагестану, передает ТАСС.

«Такой типаж возбудителей характерен для водной вспышки. Исследование воды потребует еще нескольких дней», — пояснило ведомство.

Вспышка кишечной инфекции связана с аварией на магистральном водоводе, идущем от резервуаров с чистой водой, следует из результатов эпидемиологического расследования.

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В Буйнакске накануне отравились более 270 человек, из них 30 госпитализировали, в том числе 21 ребенка, впоследствии число доставленных в больницу возросло до 84. Пострадавшие пили воду из-под крана, власти попросили пить только бутилированную или кипяченую воду. В «Буйнакскводоканале» прошли обыски.

В Дагестане не в первый раз в анализах пострадавших детей находят возбудителей дизентерии и ротавирусы. Местные власти винили в происходящем низкое качество воды, а также самих дагестанцев, которые «сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей».

Большинство жителей Дагестана лишены качественного водоснабжения и живут без нормальной канализации, из-за чего условия их жизни «не отвечают минимальным запросам цивилизации», признавал глава региона Сергей Меликов.

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Фото: Louis Witter / Getty Images

В Дагестане загрязнены водные объекты, возможна ситуация, при которой вода проходит недостаточную очистку на станциях водоподготовки, рассказывал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Евгений Веницианов.

Очистные сооружения в дагестанских городах отсутствуют, а водоемы загрязнены отходами, признавал глава местного исполкома ОНФ Джамалудин Шигабудинов. По его словам, как магистральные, так и внутригородские водопроводы изношены, их ветхое состояние становится причиной нечистот в водопроводе после водоочистки.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дагестан Буйнакск массовое отравление

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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