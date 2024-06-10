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Общество ,  
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Следователи назвали причину массового отравления в Дагестане

СК: жители Буйнакска отравились водопроводной водой, заведено дело
Отравившиеся жители Буйнакска пили воду из-под крана, против местного водоканала заведено уголовное дело. Власти Дагестана годами говорили о несоответствии ситуации с водой в регионе «минимальным запросам цивилизации»
Фото: Башир Алиев / NewsTeam / РИА Новости
Фото: Башир Алиев / NewsTeam / РИА Новости

Пострадавшие жители Буйнакска, госпитализированные с признаками острой кишечной инфекции, пили водопроводную воду, сообщило управление СК по Дагестану.

Ведомство завело уголовное дело по статье об оказании «Буйнакскводоканалом» услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК), которая грозит лишением свободы на срок до двух лет.

РБК направил запрос в МУП «Буйнакскводоканал».

Всего отравились более 270 человек. Из них 30 госпитализировали, в том числе 21 несовершеннолетнего. Состояние пациентов улучшилось, врачи призывают горожан использовать для питья и мытья продуктов только кипяченую воду.

Массовые отравления — не редкость для Дагестана, власти республики и раньше винили в происходящем воду, а также самих дагестанцев. «Владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — рассказывал глава региона Сергей Меликов.

По его словам, большинство жителей Дагестана лишены качественного водоснабжения и живут без нормальной канализации, из-за чего условия их жизни «не отвечают минимальным запросам цивилизации».

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Дагестан — вододефицитный регион, в нем особенно загрязнены водные объекты и может возникать ситуация, при которой вода недостаточно очищается на станциях водоподготовки, объяснял заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Евгений Веницианов.

В городах Дагестана отсутствуют очистные сооружения, а водные артерии загрязнены бытовыми и хозяйственными отходами, соглашался глава местного исполкома ОНФ Джамалудин Шигабудинов. По его данным, внутригородские и магистральные водопроводы изношены, их ветхость становится причиной попадания нечистот в водопровод после водоочистки.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Буйнакск Дагестан массовое отравление Водоканал вода

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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