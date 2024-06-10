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Общество ,  
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Почти 300 человек отравились в Дагестане

В Буйнакске острое отравление диагностировали у более чем 270 человек
Прокуратура организовала проверку по факту массового отравления, 30 человек остаются в больницах
Фото: dcmk.ru
Фото: dcmk.ru

В Буйнакске более 270 человек обратились к врачам с симптомами кишечного заболевания, 30 из них, в том числе 21 несовершеннолетнего госпитализировали, передает РГВК «Дагестан».

Пострадавшим диагностировали острое кишечное отравление, прокуратура начала проверку. Состояние госпитализированных улучшилось, врачи призывают пить и мыть продукты только кипяченой водой.

РБК направил запрос в администрацию Буйнакска, обратился за комментарием в пресс-службу минздрава республики.

В Дагестане регулярно происходят массовые отправления, ситуацию комментировал глава региона Сергей Меликов. Еще три года назад он говорил, что за несколько месяцев произошло четыре случая массовых отравлений, что все они произошли по причине «именно воды». По его словам, виноваты и сами жители Дагестана. «Отравления происходят также и по причине того, что владельцы домов индивидуального жилого строительства сами делают сброс сточных вод в те водоемы, которые являются источником водоснабжения других людей», — отметил он.

«Существует режущее глаз несоответствие между огромным потенциалом республики и удручающим качеством жизни населения — дагестанцев. Условия жизни значительной части жителей не отвечают минимальным запросам цивилизации. Бо́льшая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации», — признавал Меликов, выступая в Совете Федерации.

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Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Виктория Хабарова
Дагестан Буйнакск массовое отравление

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

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