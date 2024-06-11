В «Буйнакскводоканале» прошли обыски после массового отравления горожан

Следователи провели обыски на муниципальном унитарном предприятии (МУП) «Буйнакскводоканал» после массового отравления жителей Буйнакска. Об этом сообщил Следственный комитет в своем телеграм-канале.

В ходе обыска были изъяты документы, которые имеют значение для уголовного дела. Также следователи осмотрели лабораторию, где производится хлорирование воды и ее исследование.

Уголовное дело в отношении «Буйнакскводоканал» возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 282 Уголовного кодекса). Глава СК поручил представить ему доклад о ходе расследования.

Ранее Следственный комитет сообщил, что в Буйнакске отравились более 270 человек, которые пили водопроводную воду. С симптомами острой кишечной инфекции госпитализировали 84 человека, рассказал минздрав Дагестана. Часть пациентов уже готовится к выписке.