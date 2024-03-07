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Еврокомиссия предупредила о конфликтах между странами ЕС из-за воды

Politico: ЕК увидела риск конфликта между странами Евросоюза из-за дефицита воды
Страны Евросоюза могут начать враждовать из-за дефицита водных ресурсов, пока растет тенденция нехватки воды, а к концу столетия частые засухи грозят сократить экономический рост ЕС на 7%, считает Еврокомиссия
Фото: Louis Witter / Getty Images
Фото: Louis Witter / Getty Images

Нехватка воды может спровоцировать конфликт между странами Евросоюза, неподготовленными к глобальному потеплению, считает Еврокомиссия. Такое предупреждение ведомство планирует озвучить на следующей неделе в коммюнике, выяснило Politico, изучив конфиденциальный документ.

Дефицит воды будет угрожать почти всем аспектам жизни: пище и питьевой воде, инфраструктуре, здоровью человека и основных видах экономической деятельности, указывает ЕК. «Эти риски могут проявляться в различных формах, некоторые из которых включают <…> усиление конкуренции за водные ресурсы между секторами и видами использования, включая потенциальный риск конфликтов внутри государств-членов и между ними из-за трансграничных водных ресурсов», — сказано в документе.

Коммюнике содержит призыв к странам ЕС ускорить подготовку к борьбе с изменением климата, указывая, что те значительно отстали от планов. В документе будет содержаться первая европейская оценка климатических рисков на основании отчета агентства по окружающей среде (ЕАОС). Среди них — «большее число стихийных бедствий, таких как засухи, наводнения, лесные пожары, болезни, неурожаи, смертельные случаи от жары, ущерб инфраструктуре и структурные изменения в окружающей среде». Ухудшение климатической ситуации, согласно консервативной оценке ЕК, может сократить экономический рост союза на 7% к 2100 году.

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Фото:Gaston Brito Miserocchi / Getty Images

По данным ЕК на 2019 год, более трети (38%) населения Евросоюза пострадало от нехватки воды, засуха ежегодно обходится экономике ЕС в €2-9 млрд. В целом большая часть Европы имеет достаточно водных ресурсов, но засухи становятся всё более частым явлением, отмечали в Еврокомиссии. Прежде всего эта проблема характерна для стран на юге и западе Европы.

В некоторых европейских странах уже заметны конфликтные ситуации, связанные с водой. В Испании остро стоит вопрос с засухой, что породило конфликт вокруг реки Эбро между Каталонией и Арагоном. Споры вокруг ситуации с засухой станут «одними из центральных политических и территориальных конфликтов в нашей стране в ближайшие годы», — признавал ещё год назад испанский премьер Педро Санчес. Во Франции в марте прошли столкновения полицейскими и фермерами, недовольными строительством водохранилищ.

«В Европе нет ни одной страны, которая могла бы претендовать на то, что она защищена», — говорил Ксавье Лефлейв, руководитель группы по водным ресурсам в директорате Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭРР). Он подчеркнул, что большинство режим пользования водой в Европе являются «наследием времен изобилия», а теперь следует изменить правила в соответствии с дефицитом.

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