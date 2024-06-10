Число госпитализированных после отравления в Буйнакске выросло до 84

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Количество жителей Буйнакска, госпитализированных с симптомами острой кишечной инфекции, увеличилось до 84. Об этом сообщил минздрав Дагестана в своем телеграм-канале.

Заболевшие находятся в инфекционном стационаре Буйнакской центральной городской больницы. В учреждении развернули дополнительные койки.

Минздрав отметил, что тяжелых случаев болезни не наблюдалось. Часть пациентов готовится к выписке.

Ранее Следственный комитет сообщил, что всего в Буйнакске отравились более 270 человек, 30 из них госпитализировали. По данным ведомства, они пили водопроводную воду.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — два года лишения свободы.

В Дагестане регулярно происходят массовые отравления. Глава региона Сергей Меликов в 2021 году заявил, что «условия жизни значительной части жителей не отвечают минимальным запросам цивилизации»: по его словам, «большая часть жителей лишена качественного водоснабжения, живет без нормальной канализации».