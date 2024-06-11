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Общество ,  
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Стоимость шенгенской визы для россиян выросла до €90

Визовый сбор с 11 июня вырос 80 до €90, для детей – с 40 до €45. Еврокомиссия объясняла рост стоимости Шенгена инфляцией в ЕС
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Визовый сбор при получении шенгенской визы, в том числе для россиян, с 11 июня вырос с 80 до €90. Соответствующее решение в марте приняла Европейская комиссия с учетом инфляции в 2020-2023 годах.

Для детей до 12 лет визовый сбор вырос с 40 до €45.

В страны Шенгенского соглашения (действует с 1985 года) входят большинство стран ЕС, а также Норвегия, Швейцария и Исландия. Виза, полученная в одной из государств, позволяет посещать другие страны участницы – договора, между которыми отменен пограничный контроль.

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Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

До начала сентября 2022 года для россиян действовал упрощенный визовый режим с ЕС, он был приостановлен по инициативе Брюсселя на фоне военной операции на Украине. После этого сбор за визу для граждан России вырос с 35 до 80€, также увеличился срок ее получения. Консульства стран ЕС прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, а сроки их действия больше не зависят от «визовой истории» заявителя, отмечали в Ассоциации туроператоров России. 

В 2023 году Россия вошла в пятерку лидеров по числу запросов на Шенген (520 тыс.), доля отказов составила 10,6%. По сравнению с 2019-м показатель вырос в 13 раз. 

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Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
шенгенские визы визовый сбор ЕС

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

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