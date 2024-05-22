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Общество ,  
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Еврокомиссия увеличила стоимость шенгенской визы из-за инфляции

Фото: Семён Лиходеев / ТАСС
Фото: Семён Лиходеев / ТАСС

Величина сбора для получения шенгенской визы вырастет до €90 с человека для всех иностранных граждан, в том числе для россиян, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европейской комиссии. Изменения вступят в силу с 11 июня.

«Комиссия проанализировала динамику общего уровня инфляции в масштабах союза и средневзвешенной заработной платы государственных служащих государств-членов в период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2023 года. Она пришла к выводу, что существует необходимость увеличить размер визового сбора на 12,5%», — сказано в регламенте ЕК.

Сбор за оформление шенгенской визы вырастет с €80 до €90, для детей до 12 лет — с €40 до €45. Заявители из стран, которые не сотрудничали по реадмиссии своих граждан, незаконно находящихся в ЕС, будут платить €135 или €180 в зависимости от решения совета.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

По информации ЕК, доля отказов в выдаче виз для желающих из всех стран снизилась — в прошлом году отклонили 16% всех заявлений, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 17,9%. Доля выдаваемых россиянам виз для многократного посещения Шенгенской зоны сократилась до 42,5% (221 тыс.), написали в ЕК.

В сентябре 2022 года Совет Евросоюза приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Цена на визовый сбор выросла с €35 до €80, а срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней. Он может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях.

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Теги
визовый сбор виза шенгенские визы Еврокомиссия туризм
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