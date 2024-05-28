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Война санкций ,  
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Эксклюзив

Какие европейские страны реже выдавали визы россиянам в 2023 году

Доля отказов в Шенгене за 5 лет выросла в 13 раз
Доля отказов россиянам в Шенгенской визе выросла в 13 раз
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Война санкций
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Эксклюзивы РБК
Чаще всего негативное решение по заявкам граждан России на шенгенскую визу принимали Мальта, Эстония, Швеция, Австрия и ФРГ. Об этом свидетельствуют данные Еврокомиссии, проанализированные РБК
Фото: Виталий Невар / РИА Новости
Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Согласно опубликованной Еврокомиссией статистике, в 2023-м Россия попала в пятерку стран — лидеров по количеству поданных заявлений на получение шенгенских виз (наряду с Китаем, Турцией, Индией и Марокко). Всего россияне подали 520 тыс. заявлений на визу (в 2022-м — более 687 тыс). Общая доля отказов составила 10,6%, немного увеличившись по сравнению с прошлым годом (10,2%).

В Еврокомиссии отметили, что в сравнении с 2019 годом доля негативных решений по заявлениям россиян на шенгенскую визу увеличилась более чем в 13 раз. Показатель пятилетней давности был одним из самых небольших в сравнении с остальными странами — лишь 1,5% российских заявителей получали отказ.

В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Стоимость визового сбора выросла с €35 до €80, срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях).

В мае этого года Еврокомиссия сообщила об увеличении сбора для получения шенгенской визы для всех иностранных граждан на 12,5%— таким образом, для россиян он вырастет до €90. Изменения вступят в силу с 11 июня.

Ряд стран Шенгенского соглашения в 2022 году приостановили выдачу туристических виз заявителям из России в 2022 году. К ним относятся Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония.

17 стран Шенгенского соглашения до сих пор продолжают принимать заявления россиян на туристические визы. К ним в том числе относятся Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения. С 1 апреля 2024 года к Шенгенской зоне присоединились также Румыния и Болгария.

Статистика Еврокомиссии включает в себя данные по мультивизам с целью однократного, двукратного или многократного въезда (MEV), которые выдаются в том числе заявителям с туристической целью визита. Также учитывается статистика выдачи виз с ограниченным территориальным действием (LTV), которая позволяет ее обладателям находиться только на территории того государства-члена Шенгенского соглашения, которое ее выдало. LTV предназначена для особых случаев — этот тип визы выдают по гуманитарным причинам, по соображениям национального интереса или во исполнение международных обязательств.

Какие европейские страны чаще всего отказывали россиянам в визах

Чаще всего в 2023 году россиянам отказывали в визе Мальта (доля отказов составила 34,8%), Эстония (31,7%), Швеция (29,6%), Австрия (26,4%) и Германия (20,5%), следует из данных Еврокомиссии.

РБК посчитал приблизительную долю отказов в выдаче виз европейскими странами россиянам. Это связано с тем, что в предоставленной Еврокомиссией статистике в ряде стран не совпадает разница между количеством выданных виз и отказов с общим числом заявок (часть документов может еще находиться еще на рассмотрении). Кроме того, статистика выдачи виз представлена с разбивкой на данные от нескольких консульств страны выдачи в России. РБК рассчитал долю отказов, суммируя данные всех консульств по отказам и заявкам.

В прошлом году россияне направили более 19 тыс. заявлений в консульские учреждения Германии на получение шенгенской визы. В результате 3,9 тыс. россиян получили отказ, 15,2 тыс. виз были одобрены.

За австрийским шенгеном россияне обращались порядка 6 тыс. раз. Австрия выдала 4,4 тыс. виз. против 1,6 тыс. отказов.

Другие европейские государства с наибольшей долей отказа получили значительно меньше обращений от россиян: Швеция — чуть более 3 тыс., Мальта — всего 746. При этом шведские власти одобрили в 2023 году 2,2 тыс. заявок, мальтийские — 494.

Власти Эстонии приостановили выдачу туристических виз россиянам еще в 2022 году, однако граждане России по-прежнему могут подавать заявления на визу для прохождения курса лечения, поездки к близким родственникам или по гуманитарным причинам. В 2023 году власти Эстонии получили почти 2,8 тыс. заявлений, при этом выдали 1,9 тыс. виз и отказали в 890 случаях.

Доля отказов в принявших аналогичные меры Латвии, Литве и Финляндии оказалась ниже — 7,5%, 4,1% и 9,6% соответственно. В 2023 году финны выдали россиянам 11 тыс. виз, а негативное решение приняли по 1,2 тыс. заявлений. Латвия выдала россиянам чуть больше 1 тыс. виз и отказала всего в 90 случаях. Литовцы выдали 1,9 тыс. виз и отказали в получении визы 87 россиянам.

Довольно высокая доля отказов у Норвегии, власти которой недавно приняли решение запретить въезд российским туристам с 29 мая этого года, а в 2022 году приостановили выдачу туристических виз. При небольшом количестве поданных заявлений от россиян (424) доля отказа составила 14,16%. Визу получили 369 россиян, отказ — 60.

Какие страны ЕС выдали больше всего виз

Чаще всего россияне в 2023 году подавали документы на получение визы в консульские учреждения Италии (143 тыс. заявлений), Испании (116 тыс.) и Франции (111 тыс.). При показателе отказов в 13,5% 96,8 тыс. российских заявителей получили испанские шенгенские визы (из них 6,1 тыс. мультивиз и 4,4 тыс. LTV). Таким образом, Испания вошла в тройку европейских стран, которые охотнее всего выдавали визы россиянам в прошлом году.

Какие европейские страны реже выдавали визы россиянам в 2023 году

Больше всего виз россиянам видали итальянцы — 134 тыс. виз (из них 104,4 тыс. мультивиз и 168 LTV) на фоне 9,2 тыс. отказов. Франция в 2023 году выдала россиянам 99,5 тыс. виз (из них 37,2 тыс. мультивиз и 48 LTV) и приняла негативное решение по 9,5 тыс. заявкам. Таким образом, доля отказов у Италии составила 6,4%, у Франции — 8,5%.

Греция выдала россиянам в прошлом году 54,3 тыс. виз и отказала 7,7 тыс. заявителям (доля отказов составила 12,3%). Венгрия в 2023 году получила 16,3 тыс. заявок от россиян, одобрив 14,9 тыс. виз и приняв негативное решение по 1,4 тыс. заявкам. Доля отказов, таким образом, составила 8,8%.

Согласно отчетности по РСБУ, проанализированной РБК, в 2023 году доходы большинства операторов визовых центров, обслуживающих посольства европейских стран в России, упали. Выручка по итогам 2023 года немного выросла (на 14,1%) только у VFS Global, которая обслуживает посольства более 20 государств, в том числе Венгрии и Франции.

При этом выручка компании BLS International (ООО «БЛС Интернешнл Сервисес»), обслуживающей посольство Испании, упала на 41,1%. Работающая с посольством Италии компания VMS (ООО «Виза менеджмент сервис») продемонстрировала менее чувствительный спад в 2023 году — ее выручка упала на 12,9%.

Доходы четырех из пяти визовых центров в России упали в 2023 году
Политика
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Швейцария в 2023 году выдала россиянам 9,3 тыс. виз (из них 6,6 тыс. мультивиз) и отказала всего 582 заявителям. Тем не менее по сравнению с другими странами, наиболее охотно выдающими визы россиянам, это направление остается менее популярным — граждане России направили в прошлом году всего 9,9 тыс. заявок на получение швейцарской визы.

В 2022 году россиянами, по данным портала Schengen Visa Info, было подано 687 тыс. заявлений на шенгенские визы, выдано было 603 тыс. виз. В 2021 году было подано 536 тыс. заявлений, выдано было 513 тыс. виз.

В 2022 году Франция получила 64,3 тыс. заявлений и выдала 55,3 тыс. виз; Германия получила 48,9 тыс. заявлений и выдала 38,8 тыс. виз; Италия получила 117,2 тыс. заявлений и выдала 103,1 тыс. виз; Испания получила 166,9 тыс. заявлений и выдала 154,5 тыс. виз.

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Шенген шенгенские визы ЕС санкции против России визы Мальта Эстония Австрия Германия Италия Испания Франция ...
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