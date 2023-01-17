АТОР сообщила об отказе ЕС выдавать россиянам визы на срок более года

Консульства стран ЕС после приостановки упрощенного визового режима с Россией прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, а сроки действия виз теперь не зависят от «визовой истории» заявителя, отмечает АТОР

Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, чаще всего визы оформляются на период поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров.

Евросоюз с 12 сентября 2022 года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное — это короткий срок выдаваемых виз. Если раньше россияне получали визы на два, три года, а нередко и пять лет, то сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — сообщил АТОР представитель одного из российских туроператоров.

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия виз не зависят, как это было раньше, от визовой истории заявителя. «У человека в паспорте может быть несколько длинных шенгенских виз и хорошая визовая история, но ему оформят новую визу лишь на полгода. У других может быть в прошлом две коротких визы, но они в итоге получат годовую мультивизу. Это сродни лотерее», — указали опрошенные АТОР эксперты.

В то же время получить шенгенскую визу по-прежнему возможно, отмечают специалисты. По сводным данным туроператоров, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5–3 недели. «Принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария», — говорится в сообщении ассоциации.

Как указали участники рынка, как и осенью, так и сейчас есть сложности со свободными слотами на подачу документов по предварительной записи в визовые центры Франции и Испании, а легче всего записаться в визовые центры Венгрии и Италии.

После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Помимо этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Также странам — членам ЕС позволили аннулировать существующие шенгенские визы, которые ранее были выданы российским гражданам, если после проверки выяснится, что их обладатели стали представлять угрозу для безопасности.

По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.

Ранее о том, что ряд стран Евросоюза выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для россиян, говорил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. «Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — отмечал он.

В ответ глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас призвал МИД занять «внятную позицию» и ответить на дискриминацию россиян в ЕС. «МИД заявляет, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта, такая политика западных стран проводится не первый день, и мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции, какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию», — отметил политик.

По его мнению, МИДу необходимо зеркально ответить на ограничения Запада и сделать так, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз «содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований».