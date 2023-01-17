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АТОР сообщила об отказе ЕС выдавать россиянам визы на срок более года

АТОР: российским туристам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года
Консульства стран ЕС после приостановки упрощенного визового режима с Россией прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, а сроки действия виз теперь не зависят от «визовой истории» заявителя, отмечает АТОР
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС
Фото: Семен Лиходеев / ТАСС

Консульства европейских стран после отмены действия соглашения об упрощенном визовом режиме между Россией и Евросоюзом прекратили выдавать россиянам шенгенские визы на срок больше года, чаще всего визы оформляются на период поездки. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на информацию туроператоров.

Евросоюз с 12 сентября 2022 года приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Сбор вырос с €35 до €80, срок рассмотрения анкет увеличился с 15 до 45 дней, а туристам при рассмотрении решили отдавать низкий приоритет (также могут затребовать дополнительные документы).

«Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное — это короткий срок выдаваемых виз. Если раньше россияне получали визы на два, три года, а нередко и пять лет, то сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — сообщил АТОР представитель одного из российских туроператоров.

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия виз не зависят, как это было раньше, от визовой истории заявителя. «У человека в паспорте может быть несколько длинных шенгенских виз и хорошая визовая история, но ему оформят новую визу лишь на полгода. У других может быть в прошлом две коротких визы, но они в итоге получат годовую мультивизу. Это сродни лотерее», — указали опрошенные АТОР эксперты.

В то же время получить шенгенскую визу по-прежнему возможно, отмечают специалисты. По сводным данным туроператоров, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5–3 недели. «Принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария», — говорится в сообщении ассоциации.

Как указали участники рынка, как и осенью, так и сейчас есть сложности со свободными слотами на подачу документов по предварительной записи в визовые центры Франции и Испании, а легче всего записаться в визовые центры Венгрии и Италии.

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После начала российской спецоперации на Украине в нескольких европейских странах приостановили выдачу шенгенских виз россиянам. В частности, так поступили Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша. Помимо этого, Евросоюз с 12 сентября приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Также странам — членам ЕС позволили аннулировать существующие шенгенские визы, которые ранее были выданы российским гражданам, если после проверки выяснится, что их обладатели стали представлять угрозу для безопасности.

По состоянию на 1 сентября 2022 года около 963 тыс. россиян имели действующие шенгенские визы.

АТОР сообщила об отказе ЕС выдавать россиянам визы на срок более года
АТОР сообщила об отказе ЕС выдавать россиянам визы на срок более года

Ранее о том, что ряд стран Евросоюза выдвигает заведомо невыполнимые условия получения разрешений на въезд для россиян, говорил заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов. «Некоторые страны Евросоюза, не отказывая в выдаче виз россиянам формально, выдвигают заведомо невыполнимые условия. В частности, требуют оплаты визовых сборов через западные банки или предъявления медицинского страхового полиса иностранного страховщика, что крайне проблематично в условиях беспрецедентных западных санкций», — отмечал он.

В ответ глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас призвал МИД занять «внятную позицию» и ответить на дискриминацию россиян в ЕС. «МИД заявляет, что страны ЕС при оформлении виз требуют от наших граждан соблюдения невыполнимых требований. Очевидно, это является доказательством дискриминации и отношения к россиянам как к людям второго сорта, такая политика западных стран проводится не первый день, и мы до сих пор не можем добиться от нашего МИДа внятной позиции, какие ответные действия Россия готова принять в отношении этих стран в ответ на открытую дискриминацию», — отметил политик.

По его мнению, МИДу необходимо зеркально ответить на ограничения Запада и сделать так, чтобы правила выдачи иностранным гражданам российских виз «содержали такой же (вплоть до невыполнимых) набор требований».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ЕС россияне визы шенгенские визы санкции
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